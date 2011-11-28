دفاتر حقوقی نظام مهندسی در کردستان تقویت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در جلسه شورای نظام مهندسی استان کردستان با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از تشکیل دفاتر حقوقی، ایجاد هماهنگی لازم و متعهد کردن مهندسان عضو این نظام برای ارتقای سطح کمی و کیفی برنامه های اجرایی محوله در حوزه عمرانی است.

وی تقویت نظارت بر تعهدات دفاتر فنی مهندسی ساختمان در عرصه ساخت و ساز در سطح استان کردستان توسط مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان را ضروری دانست و بیان کرد: هم اکنون تعداد دو هزار و 850 نفر مهندس ساختمان و هزار و 193 نفر کاردان ساختمان در قالب 70 دفتر معماری با مدیریت مهندسان حقوقی و حقیقی در اجرای طرح های مهندسی ساختمان استان فعالیت دارند.

نوسودی در ادامه یادآور شد: انتظار می رود کلیه فعالیت های فنی و مهندسی مهندسان استان کردستان به صورت حرفه ای زیر نظر سازمان نظام مهندسی استان انجام شود چرا که این رویکرد زمینه را برای افزایش نظارت های لازم بر فعالیت های صورت گرفته فراهم می کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در پایان گفت: هم اکنون در استان کردستان 10 دفتر حقوقی و بیش از 40 دفتر حقیقی نظام مهندسی با نظارت و کنترل سازمان نظام مهندسی استان تشکیل شده و به صورت مستمر فعالیت می کنند که باید بیش از گذشته از این ظرفیت ها بهره برداری کرد.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز گزارشی از برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته در این بخش را ارائه کرد.