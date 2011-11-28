انفجار خط لوله انتقال گاز مصر به فلسطین اشغالی برای نهمین بار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، بنا بر اعلام شاهدان عینی، افراد مسلح ناشناس صبح امروز برای نهمین بار متوالی خط لوله انتقال گاز مصر به رژیم صهیونیستی و اردن را در صحرای سینا منفجر کردند.

از زمان سقوط رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک طی 9 ماه گذشته تاکنون به طور میانگین هر ماه خط لوله انتقال گاز مصر به فلسطین اشغالی توسط افراد ناشناس منفجر می شود.

خاطرنشان می شود مردم مصر همچنان از نحوه روابط قاهره و تل آویو پس از سقوط رژیم مبارک ناراضی بوده و خواستار لغو پیمان کمپ دیوید هستند. مردم اخیرا با تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره و آتش زدن پرچم این رژیم خشم خود را از سیاستهای تجاوزکارانه تل آویو در منطقه ابراز داشتند.