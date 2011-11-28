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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

"تربیت عاشورایی" بررسی شد

"تربیت عاشورایی" بررسی شد

معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی سیزدهمین شماره از ماهنامه علمی فرهنگی اندیشه معلم را با پرونده ویژه‌ای با عنوان "تربیت عاشورایی" منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این شماره از ماهنامه‌ اندیشه معلم که بین معلمان مدارس توزیع می‌شود، مطالبی با عنوانهایی چون نگاهی به مؤلفه‌های تربیت حسینی، از تربیت گلخانه‌ای تا تربیت حسینی، اینجا شاهراه محبت است به چاپ رسیده است .

سیری در رجزهای عاشورا، نقش شعر حماسی در تربیت حماسی، سیری در زیارت حضرت ابوالفضل (ع)، مروری بر درسهای تربیتی عاشورا نیز از دیگر مطالب این نشریه هستند .

آموزش و تربیت "اندیشه معلم" به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تغذیه فکری معلمان به شمارگان 20 هزار نسخه در سراسر کشور منتشر می‌شود.

کد مطلب 1471486

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