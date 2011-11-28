معمای قتل مرموز زن تنها

به گزارش خبرنگار مهر، رسیدگی به این پرونده از اواخر آبان امسال همزمان با کشف جسد زن تنهایی در خانه اش در دستور کار ماموران پلیس آگاهی مشهد قرارگرفت. دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان همراه قاضی شاکر بازپرس جنایی مشهد در محل جنایت حاضر شده و با جسد زینب 68 ساله روبرو شدند. زن سالمند با یک ضربه کارد به قتل رسیده بود و چند ساعت از مرگ او می گذشت. عامل جنایت نیزبه راحتی وارد خانه مقتول شده و پس از قتل بدون سرقت از محل گریخته بود.

با افشای این موضوع ماموران احتمال دادند زینب قربانی جنایتی کور شده است. از سوی دیگر در بازرسی خانه مقداری مواد مخدر کشف شد که این موضوع فرضیه قتل با انگیزه انتقامجویی را نیز مطرح کرد.

در ادامه بررسی ها مشخص شد زن تنها آن شب تعدادی از بستگانش را برای میهمانی به خانه اش دعوت کرده بود که میهمانان پس از رسیدن به آنجا به غیبت او مشکوک شده و موضوع را به پلیس اطلاع داده بودند.

پس از بررسی های مقدماتی جسد برای تعیین علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد. همچنین با دستور بازپرس شاکر تیمی از کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی تحقیقات در این رابطه را آغاز کردند.

ماموران در نخستین گام شناسایی افرادی که به آن خانه رفت و آمد داشتند را در دستور کار قرار داده و موفق به دستگیری چند مظنون در این رابطه شدند. در حال حاضر تیم جنایی تحقیقات از مظنونان را آغاز کرده تا گره از معمای این جنایت مرموز باز کند.