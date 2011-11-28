به گزارش خبرگزاری مهر، در ویژه برنامه‌های " آفتاب سرخ" هریک از واحدهای زیر مجموعه معاونت امورهنری برنامه‌هایی را تدارک دیده اند که بدین شرح است.

مرکز هنرهای نمایشی برگزاری ویژه برنامه "شب‌های واقعه" در مجموعه تئاترشهر را برعهده دارد. این ویژه برنامه شامل اجرای آیین‌های گوناگون عاشورایی از قبیل تعزیه، منقبت خوانی، مقتل خوانی، کرنا نوازی، کتل گردانی، سنج و دمام و گونه‌های نمایشی دیگر چون زره پوشی و خیمه خوانی بعد از اذان مغرب و عشاء در محوطه مجموعه تئاتر شهر، برپایی غرفه‌های ویژه عرضه محصولات فرهنگی، کتاب‌های مرتبط با حماسه عاشورا، آثار موسیقایی مناسبتی و معرفی گونه‌های مختلف عاشورایی درمحوطه تئاتر شهر می‌شود.

اجرای نمایش" کوفیان"، در خیمه عاشورایی محوطه تئاتر شهر، از دهه دوم محرم تا ابتدای دهه ماه صفر، مجلس شبیه‌خوانی "وداع یاران"، در خیمه عاشورایی محوطه تئاتر شهر، دهه پایانی ماه صفر. اجرای نمایش "مجلس شبیه حصر نامه، کارگاه بکاء"، در تالار اصلی تئاترشهر، به مدت دو ماه، اجرای نمایش" تربت"، در تالار سنگلج، به مدت 30 شب از دیگر برنامه‌های این ایام است.

مرکز هنرهای تجسمی سه برنامه، برگزاری"یکارگاه تجسمی" در موزه هنرهای معاصر، نمایشگاه "سوگ نگاره‌ها" (نمایش آثار ارزشمند و نفیس هنری از استادان و پیشکسوتان با موضوع محرم) و برگزاری مجلس"زیارت عاشورا" در موزه هنرهای معاصر با دعوت گسترده از هنرمندان را برای این ایام در نظر گرفته است.

دفتر موسیقی نیز تولید دو آلبوم تحت عنوان "نجواهای عاشورایی"، 4 اجرای زنده موسیقی مرتبط با ایام محرم و تحقیق و پژوهش در رابطه با سبکهای نوحه‌خوانی با مشارکت 120 مداح از سراسر کشور، اساتید و صاحب نظران در زمینه تحلیل سبکهای نوحه سرایی را در برنامه‌های خود در این ایام گنجانده است.

بنیاد فرهنگی، هنری رودکی هم برنامه‌هایی بدین شرح تدارک دیده است: نمایش"عشق کافی نیست"، در تالار وحدت، از 17 آذر تا 2 دی، نمایش "خورشید کاروان" در برج آزادی، از 20 آذر تا 4 بهمن، نمایشگاه"عکس‌های قدیمی تعزیه" به اهتمام علیرضا قاسم خان در تالار وحدت، از تاریخ 8 آذر تا 4 دی، نمایشگاه"عکس‌های برگزیده مختارنامه" و نمایشگاه موضوعی عاشورا، درنگارخانه برج آزادی.

فرهنگسرای نیاوران نیز 4 برنامه در این ایام دارد. اجرای 10 مجلس تعزیه، در سالن اصلی این مجموعه، در تاریخ 6 تا 15 آذرماه، نمایش بخشی از ضریح مطهر امام حسین (ع) ، در گالری1، در 7 تا 11 آذرماه، نمایش آثار مذهبی تجسمی، در گالری 1 و2 ، از 7 تا 11 آذرماه، اجرای نمایش"مهاجران" (ویژه کودکان و نوجوانان)، در سالن گوشه از 20 آذر تا دوم دی.