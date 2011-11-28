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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

حجت الاسلام ترابی:

رمز ماندگاری مردم ایران فرهنگ شهادت است

رمز ماندگاری مردم ایران فرهنگ شهادت است

بروجرد - خبرگزاری مهر: امام جمعه بروجرد گفت: رمز ماندگاری ملت شیعه ایران، فرهنگ شهادت و نترسیدن از مرگ در راه خداست که از عاشورا نشات گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی شهرستان بروجرد در حسینیه اهل بیت(ع) اظهار داشت: برپایی مراسم سوگواری خوبان و مقربان الهی ریشه در قرآن و سیره پیامبر اعظم و ائمه اطهار دارد و عزاداری سیدالشهدا در سیره امامان معصوم نیز وجود داشته است.

وی افزود: تاکید امامان معصوم برای عزاداری و برپایی مجلس سیدالشهده به خاطر این بوده که نام و یاد امام حسین(ع) برای همیشه در تاریخ زنده بماند و فرهنگ عاشورا که خود فرهنگ صبر و حقیقت است در جامعه ترویج شود.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: فلسفه عزاداری مردم در ماه محرم و صفر همین است که بدانند اگر در صحنه نباشند حوادث تلخ و غمبار تکرار می شود.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: از بدو تاریخ تا کنون صف آرایی حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت اما امروز نامها در جبهه حق و باطل تغییر کرده وگرنه دشمنان همان اهداف را دنبال می کنند.

وی با تاکید بر برپایی مجالس عزاداری سیدالشهدا اظهار داشت: فلسفه ماه محرم و صفر به خاطر فرا گرفتن این درسهاست و تا زمانی که نام حسین(ع) در جهان بلند آوازه است این ملت شکست ناپذیر است

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: ایستادگی یک ملت در برابر دنیای استکبار عادی نیست و باید دانست که ریشه آن در قیام عاشورا و برگرفته از همین عزاداریها در طول تاریخ است.

وی بیان داشت: اگر پس از 1400 سال اسلام به دست ما رسیده به برکت خون شهدای کربلاست و اگر دشمنان دین از آن روز تا کنون مجبور به شکست شده اند این نیز به برکت عاشوراست.

امام جمعه بروجرد افزود: هر ساله با آمدن تاسوعا و عاشورا خون تازه ای در رگهای شیعه تزریق می شود و باید به این نکته توجه شود که دشمن می خواهد با تحریف و بدعت در میان دسته جات عزاداری و مراسم نوحه خوانی اختلال ایجاد کنند.

امام جمعه بروجرد در پایان افزود: نوحه های امام حسین(ع) باید پیام اقتدار، ولایت مداری، صبر و شجاعت را به دیگران القا کند.

کد مطلب 1471645

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