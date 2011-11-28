رمز ماندگاری مردم ایران فرهنگ شهادت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن ترابی در گردهمایی مسئولان هیئات مذهبی شهرستان بروجرد در حسینیه اهل بیت(ع) اظهار داشت: برپایی مراسم سوگواری خوبان و مقربان الهی ریشه در قرآن و سیره پیامبر اعظم و ائمه اطهار دارد و عزاداری سیدالشهدا در سیره امامان معصوم نیز وجود داشته است.

وی افزود: تاکید امامان معصوم برای عزاداری و برپایی مجلس سیدالشهده به خاطر این بوده که نام و یاد امام حسین(ع) برای همیشه در تاریخ زنده بماند و فرهنگ عاشورا که خود فرهنگ صبر و حقیقت است در جامعه ترویج شود.

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: فلسفه عزاداری مردم در ماه محرم و صفر همین است که بدانند اگر در صحنه نباشند حوادث تلخ و غمبار تکرار می شود.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: از بدو تاریخ تا کنون صف آرایی حق و باطل وجود داشته و خواهد داشت اما امروز نامها در جبهه حق و باطل تغییر کرده وگرنه دشمنان همان اهداف را دنبال می کنند.

وی با تاکید بر برپایی مجالس عزاداری سیدالشهدا اظهار داشت: فلسفه ماه محرم و صفر به خاطر فرا گرفتن این درسهاست و تا زمانی که نام حسین(ع) در جهان بلند آوازه است این ملت شکست ناپذیر است

حجت الاسلام ترابی تصریح کرد: ایستادگی یک ملت در برابر دنیای استکبار عادی نیست و باید دانست که ریشه آن در قیام عاشورا و برگرفته از همین عزاداریها در طول تاریخ است.

وی بیان داشت: اگر پس از 1400 سال اسلام به دست ما رسیده به برکت خون شهدای کربلاست و اگر دشمنان دین از آن روز تا کنون مجبور به شکست شده اند این نیز به برکت عاشوراست.

امام جمعه بروجرد افزود: هر ساله با آمدن تاسوعا و عاشورا خون تازه ای در رگهای شیعه تزریق می شود و باید به این نکته توجه شود که دشمن می خواهد با تحریف و بدعت در میان دسته جات عزاداری و مراسم نوحه خوانی اختلال ایجاد کنند.

امام جمعه بروجرد در پایان افزود: نوحه های امام حسین(ع) باید پیام اقتدار، ولایت مداری، صبر و شجاعت را به دیگران القا کند.