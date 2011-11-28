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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

در خراسان رضوی/

پایان بازشماری سرشماری نفوس و مسکن بi زودی اعلام می شود

پایان بازشماری سرشماری نفوس و مسکن بi زودی اعلام می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری خراسان رضوی از اعلام پایان عملیات بازشماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن این استان طی روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ذاکری با بیان اینکه اعلام نتایج سرشماری مستلزم پایان اجرای عملیات بازشماری است، افزود: اجرای بازشماری که از اول آذرماه آغاز و به مدت هشت روز ادامه دارد به منظور ارزیابی سرشماری است که با استفاده از آن می توان به برآوردی از میزان پوشش و صحت ویژگی های ثبت شده افراد دست یافت.

وی درباره عملیات بازشماری گفت: حدود 85 نیروی انسانی در حال جمع آوری و بررسی اطلاعات خانوارهای نمونه از 51 حوزه سرشماری در سطح استان هستند.

قائم مقام رئیس ستاد سرشماری خراسان رضوی اظهار داشت: روند ارسال تمامی فرم های سرشماری از شهرستان ها به ستاد استان به منظور استخراج اطلاعات آن در حال انجام است.

ذاکری همچنین از پیگیری های لازم برای انعقاد قرارداد عوامل اجرایی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان های استان به منظور پرداخت حق الزحمه خبر داد.

کد مطلب 1471727

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