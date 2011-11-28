متمم بودجه 90 شهرداری به شورای شهر ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود وحیدی در خصوص بودجه شهرداری و سازمان های وابسته عنوان کرد: رسیدگی به بودجه پیشنهادی شهرداری براساس خط مشی و سیاستگذاری شورای اسلامی شهر از مهمترین وظایف این نهاد است.

وی با اشاره به ارسال متمم بودجه از سوی شهرداری به شورای اسلامی شهر کرج گفت: لایحه متمم بودجه، هفته جاری با اولویت در دستور کار رسیدگی شورای شهر قرار می گیرد.

وحیدی در تعریفی از متمم بودجه و دلیل ارائه آن از سوی شهرداری به شورای شهر، عنوان کرد: بنابر عرف سیستم بودجه ریزی ایران، در تعریف سال مالی دولت، هزینه‌های عمرانی از ابتدای هر سال تا پایان تیرماه سال بعد تعیین و مقرر می شود تمام دستگاه‌هایی که این اعتبار را دریافت می‌کنند آن را تا پایان تیرماه سال آینده جذب و هزینه می کنند.

این مسئول اظهارداشت: بر اساس تئوری اقتصاد، ارائه متمم بودجه در حالت عام می تواند ناشی از سه پدیده نسبتا متمایز از جمله، افزایش هزینه ها نسبت به هزینه های پیش بینی شده، کسری بودجه و رونق اقتصادی پیش بینی نشده است.

وحیدی در ادمه افزود: بودجه سال 91 در راستای بودجه ریزی عملیاتی طی یک پروژه شش ماهه برای شورا ارسال می شود ودر صورت تصویب پس از 45 روز بودجه تقدیم شهرداری می شود.

وی در خصوص زمان ارسال متمم بودجه بیان کرد: این متمم زمانی ارسال می شود که برنامه های درآمدی تحقق یافته باشد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج اظهارداشت: متمم بودجه می تواند در صورت جذب و تحقق منشا اثرات فراوان برای اقتصاد شهری به شمار آید.



