به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه تجار نویسنده با بیان این موضوع گفت: جشنواره‌های متعددی در فضای ادبیات و کتاب کشور در حال برگزاری است و هر سال به صورت مداوم راه خود را ادامه می‌دهند که یکی از این جشنواره‌ها هم جشنواره غنی‌پور است.

وی ادامه داد: همین عدد نشان می‌دهد که جشنواره غنی‌پور به دوران بالندگی خود رسیده و دیگر دوره خطاهایش را پشت سر گذاشته است و شکل مطلوب خود را دارد.

این نویسنده اظهار داشت: مهم است، جشنواره‌ای بتواند دوره آزمون و خطا را پشت سر بگذارد و به دوران بالندگی برسد. بسیاری از کارها در کشور ما قائم به فرد است و جشنواره شهید غنی‌پور نیز توانسته روی پای خود بایستد و به کارش ادامه دهد.

وی حضور نویسندگان توانا در عرصه داوری را تاثیرگذار خواند و بیان داشت: داوران باید آدم‌های استخوان خرد کرده‌ و صاحب‌نامی باشند که دیدگاهشان روشن است.

وی گفت: این جشنواره توانسته جایگاه و پایگاه شایسته خود را در میان جشنواره های ادبی دیگر به دست آورد و همیشه روی این جشنواره توجه بوده و کارشناسان ادبی و نویسندگان این جشنواره را تایید کرده‌اند.