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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

داوران جشنواره‌های ادبی باید استخوان خرد کرده باشند

داوران جشنواره‌های ادبی باید استخوان خرد کرده باشند

راضیه تجار با اشاره به لزوم حضور داوران توانا در جشنواره ادبی شهید غنی‌پور گفت: داوران جشنواره‌های ادبی باید از میان افراد استخوان خردکرده در ادبیات انتخاب شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، راضیه تجار نویسنده با بیان این موضوع گفت: جشنواره‌های متعددی در فضای ادبیات و کتاب کشور در حال برگزاری است و هر سال به صورت مداوم راه خود را ادامه می‌دهند که یکی از این جشنواره‌ها هم جشنواره غنی‌پور است.

وی ادامه داد: همین عدد نشان می‌دهد که جشنواره غنی‌پور به دوران بالندگی خود رسیده و دیگر دوره خطاهایش را پشت سر گذاشته است و شکل مطلوب خود را دارد.

این نویسنده اظهار داشت: مهم است، جشنواره‌ای بتواند دوره آزمون و خطا را پشت سر بگذارد و به دوران بالندگی برسد. بسیاری از کارها در کشور ما قائم به فرد است و جشنواره شهید غنی‌پور نیز توانسته روی پای خود بایستد و به کارش ادامه دهد.

وی حضور نویسندگان توانا در عرصه داوری را تاثیرگذار خواند و بیان داشت: داوران باید آدم‌های استخوان خرد کرده‌ و صاحب‌نامی باشند که دیدگاهشان روشن است.

وی گفت: این جشنواره توانسته جایگاه و پایگاه شایسته خود را در میان جشنواره های ادبی دیگر به دست آورد و همیشه روی این جشنواره توجه بوده و کارشناسان ادبی و نویسندگان این جشنواره را تایید کرده‌اند.

کد مطلب 1471777

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