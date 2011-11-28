پاکستان و آمریکا در مسیر تشدید تنشها

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اتریشی "استاندارد" در تحلیلی نوشت: بعد از حمله جنگنده های ناتو روی دو پایگاه نظامی در پاکستان در روز شنبه گذشته که به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی و مجروح شدن سیزده تن دیگر منجر شد سیاستمداران آمریکایی در تلاشند تا تنشهای ایجاد شده بین دو کشور به واسطه این واقعه را به حداقل برسانند.

وزیر خارجه و وزیر دفاع آمریکا تمام تلاش خود را برای ابراز همدردی با پاکستان و تلفات بالای این حمله نظامی می کنند. در کاخ سفید نیز یک نشست بحران برگزار می شود تا از اینکه شرایط غیر قابل کنترل شود جلوگیری به عمل آید. اما باید گفت شراکت قدیمی این دو هم پیمان یعنی پاکستان و آمریکا به پایین ترین و بدترین وضعیت خود رسیده و به تدریج به سوی جدایی پیش می رود.

این روزنامه اتریشی در ادامه نوشت: حدود ده سال است که پاکستان از جمله متحدان کلیدی آمریکا در به اصطلاح پروژه جنگ علیه تروریسم به شمار می رود. پرویز مشرف رئیس جمهوری سابق پاکستان مانند حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان با آمریکاییها در این راستا همکاری می کرد. وی به ایالات متحده اجازه می داد تا از پایگاههای نظامی برای مبارزات خود علیه القاعده استفاده کنند.

استاندارد در بخش دیگری از این مطلب نوشت: حالا امروز در واشنگتن دیگر هیچ کس از یک ائتلاف با پاکستان سخنی نمی گوید. بلکه برعکس کم نیستند سناتورهایی که بی پرده از اختلافات آشکار با این متحد قدیمی سخن به میان می آورند. حتی برخی از جمهوریخواهان بی پروا حمله نظامی علیه اهدافی در پاکستان را توصیه می کنند که تهدیدی برای آمریکا محسوب می شود.

از نظر پاکستان، طالبان و شبکه های حقانی نیروهای کمکی مفید و قابل استفاده ای برای خطرات احتمالی از جانب رقیب آنها هند محسوب می شود. این مسئله شدیدا آمریکایی ها را عصبانی کرده است. در می گذشته و بعد از کشته شدن بن لادن در پاکستان ناگهان مشخص شد که چه شکاف عمیقی در پشت بنای اتحاد بین اسلام آباد-واشنگتن واقع شده است.