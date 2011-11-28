تغییر الگوی کشت در آق قلا ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر دوشنبه در شورای اداری شهرستان افزود: دستگاههای مرتبط با امور کشاورزان باید جلسات تخصصی را برای رفع مشکلات روستاییان برگزار کنند.

فرماندار شهرستان آق قلا در ادامه جلسه با تبریک هفته بسیج با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم افزودند: نامگذاری هفته اول ماه محرم‌الحرام به عنوان هفته امر به معروف و نهی از منکر، یک نامگذاری دارای آثار ماندگاری در عرصه اجتماعی است.

وی اضافه کرد: احیای امر به معروف و نهی از منکر امر پسندیده ای است که در آموزه های دینی ما مسلمان تاکید شده و از اصول قانون اساسی بوده که شاخص های آن مردم، ائمه جمعه و علمای بزرگوار هستند.

کر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: مردم با حضور در تمامی عرصه های انقلاب عملا نشان دادند که در پیشبرد اهداف انقلاب همچنان ایستاده اند.

وی اضافه کرد: مردم دردوره های مختلف باشرکت پرشور در پای صندوق های رای سرنوشت خویش را تعیین کردند و استمرار این موضوع در شرایط حساس کنونی بسیار حائز اهمیت است.



فرماندار شهرستان آق قلا افزود: برای برگزاری انتخاباتی با شکوه همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان ضروری است و با توجه به نزدیک شدن زمان انتخابات، مدیران دستگاه های اجرایی با حساسیت بیشتری به این موضوع توجه کنند.

فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان آق قلا با اشاره به نقش روحانیان در حضور حداکثری مردم تاکید کرد: روحانیان وظیفه دارند مردم را به حضور گسترده در انتخابات تشویق کنند و در این بین نقش ایشان انکار ناپذیر است.

وی اضافه کرد: تشویق مردم به حضور در انتخابات از مصادیق بارز وشاخص امر به معروف است و روحانیان به علت ارتباطی که با توده مردم دارند می توانند نقش موثری در تشویق آنها برای حضور در عرصه انتخابات داشته باشند.

کر افزود: مردم سعی کنند برای ارتقای شهرستان و استان فردی اصلح را انتخاب کنند که این امر مورد تاکید مقام معظم رهبری و استاندار و مسئولان استانی است.



در پایان این جلسه مشکلات روستای دوگونچی در بخش کشاورزی و شن ریزی جاده بین مزارع، احداث سالن ورزشی و فضای تفریحی، ضعف ولتاژ برق در برخی مناطق روستا، ادامه اجرای طرح هادی روستایی، افزایش بافت روستا با توجه به افزایش جمعیت و ساخت و سازهای جدید، احداث مدارس نوساز و ساخت خانه بهداشت روستایی جدید مورد بررسی قرار گرفت.



گفتنی است در این جلسه احداث سالن ورزشی صالحین با همکاری ناحیه مقاومت بسیج و با کمک اهالی روستا مورد تصویب قرار گرفت.