دولت کویت استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش گزارش داد که دولت کویت استعفای خود را تقدیم پادشاه این کشور کرد.
این برای چندمین بار است که دولت کویت استعفا کرده و هر بار ناصر الاحمد نخست وزیر این کشور مامور تشکیل کابینه شده است.
شبکه های تلویزیونی عرب زبان از استعفای دولت کویت خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش گزارش داد که دولت کویت استعفای خود را تقدیم پادشاه این کشور کرد.
این برای چندمین بار است که دولت کویت استعفا کرده و هر بار ناصر الاحمد نخست وزیر این کشور مامور تشکیل کابینه شده است.
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