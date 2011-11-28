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۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

امینی:

بی سوادی در افراد زیر 29 سال کشور کمتر از یک درصد است

بی سوادی در افراد زیر 29 سال کشور کمتر از یک درصد است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه در طول چند سال اخیر، آمار بی‌سوادی در بین افراد زیر 29 سال کشور به کمتر از یک درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال امینی، پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ای که با حضور رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور برگزار شد، گفت: امام خمینی (ره) تلاش بسیاری برای ریشه کن کردن بی سوادی در کشور داشتند و خوشبختانه شاهد گامهای موثری در این زمینه هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه با اشاره به اینکه فاصله بی سوادان و باسوادان در پیش از انقلاب بسیار زیاد بوده است، تاکید کرد: قبل از انقلاب فاصله با سوادان در شهرها و روستاها و بین زنان و مردان بسیار زیاد بود، ولی در حال حاضر، فاصله باسوادی در شهرها و روستاها تا حدود زیادی از بین رفته است، تا جایی که زنان 60 درصد جمعیت دانشجویان کشور را تشکیل می دهند.

امینی گفت: خوشبختانه شاهدیم که در طول چند سال اخیر، آمار بی‌سوادی در بین افراد زیر 29 سال کشور به کمتر از یک درصد رسیده است.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه های زمانبندی شده، تا پایان برنامه پنجم توسعه، در جمعیت زیر 49 سال کشور، بی سوادی نخواهیم داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در پایان افزود: باید هم در مسیر باسواد کردن افراد بی‌سواد تلاش داشته باشیم و هم تعریف با سوادی را از خواندن و نوشتن یک گام به جلوتر ببریم و سطح سواد کم سوادان را رشد دهیم.
 

کد مطلب 1471919

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