فوتبال صنعت شرایط خوبی ندارد/ مدیران ساروی متحد نیستند

رضا تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور فوتبال ساری در سطح اول فوتبال کشور، نیازمند همدلی و اتحاد میان مسئولان ساروی است که متاسفانه این اتحاد دردو فصلی که از خرید امتیاز تیم فوتبال صنعت می گذرد، مشاهده نشده است.

وی بیان داشت: متاسفانه افرادی که در سال گذشته در این تیم حضور داشتند و در رقابتهای امسال، از جمع دست اندرکاران تیم کنار گذاشته شدند بیشترین مشکل را برای تیم ایجاد کردند و بدون تردید از شکستهای تیم صنعت خوشحال خواهند شد.

سرمربی تیم فوتبال صنعت ساری افزود: این افراد به جای آن که به فکر پیشرفت فوتبال ساری باشند، تنها به خود و حضور خود در تیم اندیشیده و هیچ کوششی برای اعتلای نام ساری نمی کنند.

تقوی ادامه داد: کسب هفت امتیاز توسط بازیکنان تیم که با کمترین امکانات و تدارکات در لیگ دسته اول فوتبال کشور، حضور دارند، فراتر از توقع مسئولان باشگاه است.

وی گفت: کیفیت فوتبال ارائه شده توسط بازیکنان در هفته های اخیر نشان داد اگر اندکی حمایت از این تیم جوان صورت گیرد، می توانیم به رده های بالاتر جدول رده بندی صعود کنیم.

سرمربی تیم فوتبال صنعت ساری افزود: بدون دریافت هیچ حق الزحمه ای هدایت تیم صنعت را پذیرفته ما بازیکنان تیم که شغل اصلی آنها فوتبال بازی کردن است نباید دچار شرایطی شوند که ماهها بدون حقوق فقط به انجام تمرین و مسابقه برای این تیم بپردازند.

تقوی، به شکست روز گذشته تیمش مقابل استیل آذین سمنان اشاره کرد و گفت: موقعیت های متعددی برای باز کردن دروازه حریف در نیمه اول داشتیم که با بی دقتی آن ها را از دست دادیم و در میان غافلگیری خط دفاعی در دقیقه 80، گل را دریافت کردیم.

وی گفت: پس از بردن روحیه بخش هفته گذشته مقابل پارسه تهران در خانه حریف، بازیکنان تیم توقع دریافت پاداش داشتند اما این اتقاق نیفتاد و بازیکنان بدون روحیه مقابل استیل آذین حاضر شدند.

تیم فوتبال صنعت ساری، در پایان هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال کشور با هفت امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار دارد.

این تیم روز جمعه در زمین فوتبال شهدا ساری، میزبان شهرداری بندرعباس است.