برگزیدگان دو میدانی هفته بسیج در بومهن معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقه با همکاری هیئت دو میدانی اداره ورزش و جوانان بخش مرکزی تهران و آموزش و پرورش این بخش، به مناسبت هفته بسیج و با هدف ایجاد نشاط و شادابی در نوجوانان و مدارس برگزار شد که با استقبال مطلوب دانش‌آموزان همراه بود.

در این مسابقه که به مسافت چهار کیلومتر از مدرسه شهید باهنر تا سالن علامه طباطبایی برگزار شد، 330 دانش‌آموز از دبیرستانهای امیرالمؤمنین، وحدت،‌ هنرستان هادی، هنرستان شهید چمران، دبیرستان شهدای انقلاب، دبیرستان فارابی و مدرسه راهنمایی شهید باهنر شرکت داشتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان بومهن و مسئولان مدارس در پایان این مسابقه به نفرات اول تا دهم جوایزی اهدا کردند.

نفرات اول تا دهم این دوره از مسابقات علی کفایتی، ماهان منوری، محمدجواد نارویی، مهران ربیعی، حسن رجایی، حمیدرضا عزیزی، ایوب گراوند، سیدعلیرضا رشیدی، میلاد اکبری و محمدحسین علیجانی بودند.