اجرای 143 طرح هادی در آذربایجان غربی/ بهره برداری از 200 واحد مسکن روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب عزیزی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم کلنگ زنی طرح هادی روستای کوپر در شهرستان پیرانشهر، افزود: از این تعداد، طرح هادی چهار روستا در حال انجام بوده و نقشه طرح 65 روستا تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح هادی روستای کوپر با اختصاص سه میلیارد و 700 میلیون ریال اجرا می شود، اظهار داشت: بهره برداری از 200 واحد مسکن روستایی پیرانشهر که با استفاده از تسهیلات دولتی با اعتبار 19 میلیارد و 875 میلیون ریال نیز امروز بصورت همزمان احداث شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون 58 هزار واحد مسکن روستایی آغاز و از این تعداد 45 هزار واحد احداث شده است، بیان داشت: در این راستا چهار هزار و 600 میلیارد ریال برای احداث مسکن روستایی تخصیص یافته است.

استاندار آذربایجان غربی در جریان سفر به پیرانشهر در جمع مردم روستاهای بخش مرکزی در مسجد روستای کوپر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و به ویژه شهدای عشایر و مرزداران گفت: عشایر و مرزداران باید در تمامی صحنه ها با گذشتن از جان و مال خود به عنوان مدافعی مقتدر و سرافراز از کیان اسلامی دفاع کنند.

وحید جلال زاده با اشاره به دور جدید سفرهای شهرستانی که با محوریت روستاها انجام می شود، اظهار داشت: هدف از این سفرها ارتباط تنگاتنگ مدیران استانی با مردم به خصوص در مناطق محروم روستاها بوده و رسیدگی به آب، راه و طرحهای هادی به همراه مسایل فرهنگی روستاها از جمله الویت های این سفر است.

همچنین در جریان سفر استاندار آذربایجان غربی به روستاهای جنوب آذربایجان غربی با شعار ارتقا فرهنگ ایمنی در برابر زلزله پیش از ظهر امروز زنگ سیزدهمین مانور سراسری زلزله در مجتمع آموزشی، پرورشی روستای "کوپر" نواخته شد.