توسعه ورزش بهترین راه برای تخلیه انرژی جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاکدامن مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس از زمین های ورزشی انتظار و خلیج فارس و از کلاسهای آموزرشی بسکتبال و تکواندو این سازمان در مجموعه ورزشی دوراهی ایسینی بازدید کرد.

پاکدامن در حاشیه این بازدید اظهار داشت: شهرداری به عنوان یک نهاداجتماعی که فعالیتهای فرهنگی و ورزشی را بخشی از وظایف خود می داند ازطریق این سازمان با بسیاری از هیئتهای ورزشی ارتباط مطلوبی برقرار کرده و توانسته است هم در زمینه ورزش های همگانی و هم دررشته های تخصصی ورزش به جایگاه قابل قبولی برسد.

وی اظهارکرد: بسیاری از مردم برای رسیدن فرزندان خود به جایگاه والای شخصیتی و حفظ آنان از ناهنجاریهای اجتماعی برنامه های زیادی در سر دارند اما لازمه تحقق این اهداف آن است که خانواده به عنوان مهمترین بخش از اجتماع برای مراقبت از فرزندان خود ازدوران کودکی تدابیری بیاندیشند که آنان را دربرابر تمام آسیبهای اجتماعی ازجمله اعتیاد واکسینه کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس با بیان اینکه تنها راه مقابله با این آسیبها، ترویج فرهنگ غنی دینی، مذهبی و اجتماعی بوده و بهترین روش برای تخلیه انرژی نوجوانان و جوانان توسعه ورزش است، تصریح کرد: خوشبختانه شهرداری و به ویژه سازمان فرهنگی ورزشی درسالهای اخیر درکنار تحولات عرصه شهری موجبات رشد اجتماعی و فرهنگی شهروندان را فراهم آورده اند که این امر تاثیر بسزایی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اینکه درصدد توسعه ورزش محلات هستیم، بیان کرد: توجه به ورزش بانوان از اولویتهای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس است که با وجود برنامه های مشخص شده در آینده شاد رشد و ترقی در این زمینه خواهیم بود.

پاکدامن گفت: در صورت حمایت مسئولان آموزش و پروش و قرار دادن سالنهای ورزشی مدارس در شیفتهای بعداظهر این سازمان آمادگی آن را دارد تا با فراهم کردن امکانات لازم و ارائه برنامه های علمی و مشخص شاهد توجه بیشتر به ورزش بانوان و افزایش ورزشکار در بخش بانوان باشیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بندرعباس در این بازدید از نزدیک با ورزشکاران به گفتگو پرداخت.