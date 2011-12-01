اذعان اتحادیه اروپا به اختلافات در مسئله تحریم نفت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "گونتر اوتینگر" مقام ارشد اتحادیه اروپا در امور انرژی مدعی شد که کشورهای عضو این اتحادیه برای تحریم احتمالی نفت ایران باید موضعی واحد اتخاذ نمایند.

وی امروز (پنج شنبه) در پاسخ به سوالی درباره احتمال تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا به رویترز گفت: برای اتخاذ این تصمیم به موضعی واحد از سوی تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز داریم.

به گزارش مهر، اظهارات این مقام ارشد اتحادیه اروپا در امور انرژی درباره تحریم احتمالی نفت ایران به خوبی پرده از اختلافات کشورهای اروپایی در قبال این مسئله حساس برمی دارد. بر این اساس، تحریم نفت ایران تبعاتی برای کشورهای غربی در پی خواهد داشت که این کشورها هرگز راضی به پذیرش آن نمی شوند.

این در حالی است که "رامین مهمانپرست" سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در خصوص تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: کشورهای اروپایی که حرف از تحریم می زنند اکثرا روابط ناچیز اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران داشته و یا حتی همکاری بانکی با ایران نداشته اند، بنابراین این موضوعات بیشتر در قالب یک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه کشورمان مطرح می شود.