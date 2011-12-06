مصرف گوجه فرنگی به هضم غذا کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم دوست محمدیان، کارشناش انیستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور با بیان این مطلب اظهار داشت: گوجه فرنگی حالت اسیدی خون را کاهش داده و باعث قلیایی شدن آن می شود و برای افرادی که دچار بیماری نقرس هستند بسیار مفید است.

وی با اشاره به این که رنگ قرمز گوجه فرنگی به علت وجود رنگدانه ای گیاهی به نام لیکوپن است، افزود: گوجه فرنگی خام سرشار از ویتامین ث است اما رنگدانه های گیاهی آن کمتر از گوجه فرنگی های پخته هضم می شود همچنین اضافه کردن چربی های مفید مانند روغن زیتون جذب لیکوپن را افزایش می دهد.

دوست محمدیان توصیه کرد: گوجه فرنگی را هم به صورت خام و هم به صورت پخته در برنامه غذایی خود قرار داده تا هم ویتامین ث و هم از خواص بی شمار لیکوپن بهره مند شوند.

این کارشناس تغذیه خاطر نشان کرد: مطالعات نشان می دهد مصرف مداوم گوجه فرنگی، خطر ابتلا به سرطان پروستات را کاهش می دهد مطالعات نشان داده اند افرادی که در هفته 7 واحد یا بیشتر گوجه فرنگی مصرف می کنند، 60 درصد کمتر در معرض ابتلا به سرطان های مری، معده، دهان و روده بزرگ قرار می گیرند.

دوست محمدیان ادامه داد: با توجه به این که خوردن سبزی های تازه و انواع میوه ها برای سلامتی و جلوگیری از چاقی مهم است، خوردن گوجه فرنگی به عنوان یک ماده غذایی با ارزش در رژیم غذایی روزانه یا هفتگی توصیه می شود.

