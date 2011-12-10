پارکینگ مکانیزه بازار رضا و باغ ملی در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی امامی میبدی اظهار داشت: پارکینگ برجی بازار رضا تا انتهای سال جاری و پارکینگ مکانیزه چرخ و فلکی باغ ملی ظرف یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشهد چهار پارکینگ مکانیزه دارد که با افزوده شدن موارد جدید به شش پارکینگ مکانیزه افزایش پیدا می کند.

امامی بیان کرد: این پارکینگ ها در خیابان های پیام، بلوار خیام، مقابل شهرداری منطقه یک، مصلی سه و ابتدای بلوار معلم برای خدمت رسانی به شهروندان آماده سازی شده است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد اظهار داشت: طرح توسعه پارکینگ های مکانیزه در دستور کار این سازمان قرار دارد به همین منظور ساخت و راه اندازی پارکینگ های مکانیزه با توجه به نیازسنجی صورت گرفته و جانمایی در محل های پر تردد مد نظر قرار گرفته است.

امامی همچنین از احداث چهار پارک مکانیزه دیگر در معابر پرترافیک که با کمبود پارکینگ نیز مواجه است، تا سال آینده نیز خبر داد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مهمترین مسئله پیشروی سازمان بحث پارکینگ است که حل این معضل به رفع بسیاری از مشکلات ناشی از ترافیک کمک خواهد کرد، به همین دلیل ساخت پارکینگ ها از اولویت های اصلی این سازمان به عنوان متولی پارکینگ های عمومی شهر است.