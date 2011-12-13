انگلیس از اخراج سفیرش توسط ایران احساس تحقیر کرد/ یک سئوال از اوباما

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که پیش از ظهر امروز سه شنبه در محل وزارت خارجه برگزار شد، در پاسخ به سئوالی در رابطه با برگزاری انتخابات روسیه و ادعاهای آمریکا در این زمینه، تصریح کرد: در انتخابات روسیه مردم حضوری قابل توجه داشتند و در این انتخابات شرکت کردند.

رای مردم روسیه محترم است



وی افزود: رای و نظر مردم روسیه برای ما محترم است و آنچه آنها انتخاب کنند ما به آن احترام می گذاریم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: اینکه غرب و آمریکا عادت کرده اند در مسائل همه کشورها دخالت کنند پذیرفتنی نیست و ملت ها این برخورد از بالا را نمی پذیرند. بهتر است آنها به مشکلات داخلی خود فکر کنند ما به آنچه مردم روسیه به آن رای داده اند احترام می گذاریم.

رد ارتباط سفر جلیلی به مسکو با موضوع پهپاد



مهمانپرست در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر خبر سفر جلیلی به روسیه و ادعای رسانه های غربی مبنی بر ارتباط این سفر با موضوع هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا گفت: سفر جلیلی به مسکو سفری است که بین مقامات کشورهای بزرگ ایران و روسیه برای رایزنی درباره روابط دو جانبه و منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد که کاملا طبیعی است.



وی به نقش ایران در تحولات منطقه ای و جایگاه روسیه اشاره کرد و گفت: در روابط راهبردی انجام این سفرها طبیعی است که در سطوح بالا در چارچوب رایزنی این سفرها صورت بگیرد.



مهمانپرست در خصوص ادعای رسانه های غربی نیز گفت: انجام این سفر ارتباطی به هواپیمای جاسوسی آمریکا نداشته است.

درخواست انگلیس برای تعیین حافظ منافع مشکلاتی دارد



خبرنگار مهر همچنین در رابطه با خبر منتشر شده مبنی بر اینکه انگلیس قصد معرفی حافظ منافع در ایران دارد پرسید آیا این به معنای قطع رابطه از سوی انگلیس است که مهمانپرست در پاسخ گفت: اینکه انگلیس درخواست کرده یک کشور اروپایی حفاظت منافعش در ایران را بر عهده بگیرد در رابطه با آن به لحاظ حقوقی مشکلاتی وجود دارد که باید بررسی شود.



سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: در دوره ای که روابط به طور کامل قطع شود و یا موقتا محدود شود می توان از روش حفاظت منافع استفاده کرد اما جنبه حقوقی آن باید بررسی شود و تا ابعاد مسئله و موضوعات حاشیه ای آن مشخص نشود اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.



مهمانپرست گفت: طبق مقررات بین المللی اگر قرار باشد دفتر حفاظت منافع تامین شود این باید توسط کشوری که می خواهد این کار را انجام دهد مستقیما به کشور پذیرنده اعلام شود.

اوباما عذرخواهی کند



وی در واکنش به اظهارات اوباما مبنی بر درخواست آمریکا از ایران برای پس دادن هواپیمای جاسوسی به این کشور، گفت: به نظر می رسد آقای اوباما فراموش کرده است که به حریم هوایی کشور ما تجاوز شده و عملیات جاسوسی صورت گرفته و مقررات بین المللی نقض شده و در امور داخلی ما دخالت صورت گرفته است و در یک اقدام فرار به جلو به جای عذرخواهی و پذیرش جرمی که مرتکب شده اند این موضوع را عنوان کرده اند.



وی گفت: آمریکا باید بداند اقدامی که در نقض حریم هوایی کشور ما انجام داده می تواند صلح و امنیت جهانی را به خطر بیندازد و مسئولیت این کار متوجه دولت این کشور است.

اینترپل موظف به بازداشت دو مقام امریکایی است



رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در رابطه با درخواست ایران برای تحت تعقیب گرفتن 2 مقام آمریکایی به خاطر تحریک در ترور فرمانده سپاه قدس ایران، گفت: درخواست ایران برای صدور حکم بازداشت 2 مقام ارشد آمریکایی که صراحتا کنگره را به ترور فرمانده نظامی ما را تحریک کرده اند کاملا جنبه حقوقی دارد و به شدت پیگیری خواهد شد. آنها فکر کرده اند می توانند مانند تروریسم دولتی که در اسرائیل انجام می شود همان رویه را علیه شخصیت های ما دنبال کنند. اینترپل موظف به پیگیری و بازداشت آنهاست.

انگلیس از اخراج سفیرش احساس تحقیر کرد



خبرنگاری در رابطه با مواضع وزارت خارجه در خصوص تجمع مقابل سفارت انگلیس و سپس اقدامات انگلیس در واکنش به آن سئوال کرد که مهمانپرست در این باره گفت: بحثی که در رابطه با روابط دو جانبه بین ایران و انگلیس اتفاق افتاد این بود که طبق رویه قانونی بر اساس مصوبه مجلس به دلیل اقدامات خصومت آمیز دولت انگلیس علیه ما مجلس مصوبه ای را گذراند.

وی افزود: ملت ما در ذهنیت تاریخی این رفتار خصومت آمیز انگلیس را نمی توانند پاک کنند و در آخرین اقدام آنها تحریم یک جانبه بانک مرکزی را دنبال کردند که معلوم بود اقدامی نمایشی و سیاسی است چون ما روابط بانکی با هم نداریم و روابط تجاری ما با آنها نیز در پایین ترین سطح بود اینکه قصد داشتند بقیه کشورها را به اقدام و فشار علیه ایران تحریک کنند رفتاری نسنجیده بود و ملت ما را عصبانی کرد و نمایندگان مجلس تصمیم به کاهش روابط گرفتند و این کار انجام شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: انگلیس از اینکه سفیرشان از ایران اخراج شود احساس تحقیر کرد و به دنبال عکس العملی بود تا بعد از اینکه دانشجویان با مجوز جلوی سفارت تجمع داشتند دوست داشتند اتفاقی بیفتد تا بهانه ای به دست بیاورند که مسئله اخراج سفیرشان تحت الشعاع قرار بگیرد.

مهمانپرست با اشاره به ورود برخی افراد به داخل سفارت انگلیس تاکید کرد ما اعلام کردیم که این اقدام از نظر ما قابل قبول نیست و حفاظت از اماکن دیپلماتیک و جان دیپلمات ها را وظیفه خود می دانیم.

وی ادامه داد: ممکن است بسیاری افراد به خاطر رفتار زننده انگلیس راضی به کاهش رابطه نباشند و فکر کنند روابط باید قطع شود. حرف ما این است ما یک کشور قانونمند هستیم حتی اگر برخی این نظر را دارند باید تابع نظرات اکثریت باشند.

جوانان احساسات خود را کنترل کنند



مهمانپرست تصریح کرد: ما توصیه می کنیم همه توجه داشته باشند شرایط سیاسی جهان به گونه ای است که آمریکا و متحدان غربی آن دچار شکست های سیاسی فاحشی شده اند و در پی تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا که موج بیداری فزاینده ایجاد کرده آمریکایی ها توسط ملت های منطقه مجبور به خروج از منطقه شدند و هر اقدامی انجام می دهند تا صورت مسئله را عوض کنند در این راستا ایران هراسی را دنبال می کنند که ایران پایبند به مقررات بین المللی نیست تا سناریوهای خود را نسبت به کشور ما نسبت دهند تا به این وسیله از موج بیداری فرار کنند در حالیکه ملت ما هوشیار است.

مهمانپرست با تاکید بر اینکه اگر هر کشوری منافع ما را خدشه دار کند پاسخ محکم و قاطعی دریافت خواهد کرد گفت: اما این پاسخ از طریق مراجع قانونی داده می شود که جوانان ما باید احساسات خود را کنترل کنند.

یک سئوال از اوباما



سخنگوی وزارت خارجه در رابطه با واکنش این وزارتخانه نسبت به تجاوز هواپیمایی آمریکایی به حریم هوایی ایران نیز گفت: آمریکا تجاوز آشکار به حریم ما داشته و ما این مسئله را بسیار جدی در دستور کار داریم آنها باید پاسخگو باشند و ما برای دفاع از حاکمیت ملی و دفاع از حریم ملی کوتاه نخواهیم آمد اگر کشوری قصد تهدید ما را داشته باشد با توانایی بالای نیروهای ما مواجه می شود اینکه آقای اوباما سعی می کند به روی خود نیاورد که چه اتفاقی افتاده و درخواست می کند هواپیمای جاسوسیشان به آمریکا بازگردد باید از ایشان سئوال کرد اگر همین اتفاق درباره نقض هوایی آمریکا رخ داده بود آیا برخوردشان همین بود؟ دوره عوض شده و مردم این نوع رفتار مستکبرانه را قبول نمی کنند.

آینده روابط با مصر درخشان است



رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در رابطه با تحولات مصر که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود گفت: مصر به عنوان اولین کشوری که متحول شد قابل تامل است و تحولات آن می تواند به نفع منطقه باشد در کشورهای منطقه باید از این فرصت ها برای همبستگی و افزایش همکاری بهره ببرند.

وی تاکید کرد: ما از اینکه مردم مصر بعد از سالها از قید دیکتاتوری مثل مبارک رها شده اند و سیاست های جریان صهیونیستی نمی تواند مردم این کشور را تحت فشار قرار دهد خوشحالیم و امیدواریم با انتخاب مردم دولتی مردمی در این کشور سرکار بیاید. ما نسبت به آینده روابط دو جانبه با مصر بسیار خوشبین هستیم و با پیدا شدن زمینه های دولت مردمی در این کشور روابط دو کشور خوب و درخشان خواهد بود.

هواپیما برای امریکا تحقیر آمیز بود



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره ادعاها مبنی بر اینکه روسیه درخواست دریافت اطلاعات مربوط به هواپیماسی جاسوسی را داشته است گفت: مهار کردن هواپیمای جاسوسی آمریکا که از فناوری بسیار پیچیده ای برخوردار است به قدری برای آمریکا سنگین و تحقیر آمیز بود که به دنبال ایجاد فضایی مصنوعی و جدید است تا آن را تحت الشعاع قرار دهند.

مهمانپرست گفت: بحث اینکه کشوری از ما درخواست کرده باشد از اطلاعات هواپیما استفاده کند مطرح نبوده و هیچ درخواستی از ما نشده است. اما اگر منابع این اخبار را بررسی کنید منابع آمریکایی و مرتبط با پنتاگون است. این یک طراحی است تا اوج شکست تاریخی را تحت الشعاع قرار دهد. باید بپذیرند تحقیر شده اند و ابهت آنها شکسته شده است.

درخواست از مقامات انگلیس



یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده نصرت الله تاجیک شهروند ایرانی که در انگلیس در حبس به سر می برد و شرایط آن بعد از تحولات اخیر روابط تهران - لندن سئوال کرد که مهمانپرست در پاسخ بیان داشت: بحث اتباع ایرانی مرتبط با انگلیس بحث کنسولی است ما امیدواریم که با راهکارهای مختلف خدشه ای به حقوق کنسولی اتباع ایرانی وارد نشود در این راستا بلافاصله ستادی تشکیل شد تا اتباع ایرانی از طریق آن فعالیت های خود را دنبال کنند و رویه های جدیدی در دستور کار است تا به خدمت رسانی کنسولی به اتباع ایرانی سرعت بخشیده شود و مصوباتی را داریم اخذ می کنیم در رابطه با برخی افراد که لازم است حضوری مسائل را پیگیری کنند موضوعات آنان را از طریق کشورهای همسایه انگلیس حل خواهیم کرد.

وی یادآور شد: مسئله آقای تاجیک موضوعی است که حوادث اتفاق افتاده اخیر نباید روی آن اثر بگذارد آن یک مسئله سیاسی و تله گذاری و دام گذاری از سوی آمریکاست که به دنبال فشار به ملت ما هستند انتظار داریم مقامات انگلیس بلافاصله نسبت به آزادی آقای تاجیک اقدام کنند و رفتار دیگری نشان ندهند که ذهنیت ملت ما نسبت به انگلیس تاریک تر شود.

میدان گازی جدید به ایران مربوط است



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در رابطه با رژیم حقوقی دریای خزر و کشف میدان گازی جدید در حریم 20 درصدی ایران سئوال کرد که مهمانپرست در این باره توضیح داد: مسائل دریای خزر در حال دنبال شدن است و 70 درصد مباحث حقوقی به توافق 5 کشور ساحلی رسیده ما انتظار داریم سرعت کار افزایش یابد این به نفع کشورهای ساحلی است اما بحث کشف منبع گاز در نزدیکی سواحل کشور ما به کشور ما ارتباط پیدا می کند و خارج از بحث رژیم حقوقی است.

خدمات کنسولی کشورهای همسایه انگلیس به اتباع ایرانی



وی در پاسخ به سئوال دیگر یکی از خبرنگاران در رابطه با نحوه حل مشکلات کنسولی اتباع ایرانی مقیم انگلیس و انتخاب کشوری برای انجام این اقدامات، گفت: خیلی از خدمات کنسولی مورد نیاز با تدابیری که اندیشیده شده نیاز به حضور افراد ندارد و می توانند از طریق ارتباط با ستاد ویژه در وزارت خارجه مسائل کنسولی را دنبال کنند مواردی که نیاز به حضور داشته باشد بستگی دارد که فرد در کدام نقطه انگلیس حضور داشته باشد و در این صورت که یک کشور در همسایگی انگلیس به وی معرفی خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده امام موسی صدر



مهمانپرست در خصوص آخرین وضعیت امام موسی صدر نیز گفت: گروه های مختلفی برای پیگیری وضعیت ایشان از ایران و لبنان به لیبی سفر کرده اند و سفارت ما نیز به صورت جدی پیگیر موضوع است. در سفر وزیر خارجه به لیبی نیز این موضوع جزو موضوعات با اولویت این مذاکرات بود و مسئولان دولت موقت لیبی تعهد دادند کمیته ویژه ای در این باره ایجاد کنند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی عنوان کرد همه امکانات موجود برای دسترسی به آخرین اطلاعات به سرنوشت امام موسی صدر به کار بسته شده و امیدواریم هر چه سریعتر اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی در این باره به دست بیاوریم تا به اطلاع مردم برسانیم.

تایید سفر مصلحی به عربستان



یکی از خبرنگاران در رابطه با سفر وزیر اطلاعات به عربستان سعودی سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت کشور ما و عربستان دو کشور مهم منطقه هستند و هم در منطقه و جهان اسلام نقش بسزایی دارند وجود این تماس ها و تبادل نظرها می تواند به رفع سوء تفامات و همکاری در موضوعات سیاسی و امنیتی دو کشور و منطقه ای بینجامد. امیدواریم سفر نتایج مفیدی داشته باشد.

میز هم خسته شده!



وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه اوباما رئیس جمهور آمریکا چندی قبل اعلام کرده همه گزینه ها در قبال ایران روی میز است گفت: آنقدر گزینه ها را روی میز گذاشته اند که میز هم خسته شده است!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: چیزی که واقعیت دارد این است که تحولات منطقه به نفع کشورهای مستقل پیش می رود و در کنار آن کشورهای غربی با بحران های مختلفی دست و پنجه نرم می کنند این اظهارات صرفا در جهت جنگ روانی صورت می گیرد و واقعیت غرب نشانگر وجود بحران های جدی در این کشورها است.

مهمانپرست افزود: آمریکا هنوز نتوانسته بحران موسوم به 99 درصدی در این کشور را پاسخ دهد در اروپا نیز بحران جدی است و دولت ها یکی یکی دارند ساقط می شوند اینکه درباره حقوق یک ملت بزرگ بخواهند برای ممانعت از درخواست آن بخواهند فشار بیاورند و جنگ تبلیغاتی ایجاد کنند به نتیجه نخواهد رسید بهتر است از این واژه ها که همه گزینه ها روی میز است استفاده نکنند چون تاثیر معکوس روی ملت ها خواهد گذاشت و ملت ها احساس می کنند طرف مقابل از موضع ضعف این حرف را زده است.

تعجب کردیم!



خبرنگار دیگری در رابطه با اقدام جمهوری آذربایجان در اخراج رئیس دفتر صدا و سیما در باکو بعد از سفر حسن اف نماینده ویژه الهام علی اف رئیس جمهور این کشور به تهران سئوال کرد که مهمانپرست در این باره گفت: روابط ایران و آذربایجان باید از بالاترین سطح توسعه پیدا کند ما دو کشور همسایه با ریشه های مشترک تاریخی، اعتقادی و فرهنگی هستیم و باید به جای محدود کردن همکاری های رسانه ای به دنبال افزایش همکاری و ایجاد فرصت های جدید باشیم.

مهمانپرست گفت: ما هم تعجب کردیم که در فاصله کوتاهی از سفر آقای حسن اف و مذاکرات با ایشان با نماینده صدا و سیما در آذربایجان برخورد نامناسب صورت گرفت.

مخالفت ایران با پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان



خبرنگاری درباره نتایج حضور ایران در اجلاس بن 2 سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه گفت: بعد از درخواست رسمی مقامات افغان و آلمان به عنوان میزبان تصمیم گرفتیم در سطح وزیر خارجه در اجلاس شرکت کنیم و حضور ایران بسیار موثر بود به ویژه در مطالبی که به تصویب رسید هیئت ایرانی فعال بود و نکاتی که به نفع افغانستان نبود را اجازه نداد در مصوبات درج شود و نکات منفی نیز با فعالیت دیپلماتیک ما اضافه شد. امیدواریم نتایج اجلاس به وضعیت بهتر در منطقه کمک کند.

مهمانپرست اضافه کرد: خروج ناتو و نیروهای آمریکا در منطقه چیزی است که مورد تایید همه قرار گرفته است و ما مخالفت قاطع خود را با پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان اعلام کردیم هر نوع حضور نظامی آمریکا امنیت منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و ما در این رابطه عکس العمل مناسبی نشان خواهیم داد.

واکنش به طرح تحریم ایران توسط ژاپن و کره



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در رابطه با اقدام ژاپن در تحریم جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی کشورها با فشار آمریکا اعلام کردند که تحریم هایی را در دستور کار قرار می دهند مثل ژاپن و کره. ما هم اعلام کرده ایم که ما با این کشورها همکاری های تاریخی و خوبی داریم اگر آنها اقدامی را انجام دهند که همکاری اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد اقدام مناسب را اتخاذ خواهیم کرد و معتقدیم کشورهایی که این فشارها را به آنها وارد می کنند دنبال منافع خود هستند در هر صورت ما اقدامات مناسب را اتخاذ می کنیم.

امریکا حافظ منافع نیاز ندارد؟!



خبرنگاری درباره سفارت مجازی آمریکا در ایران سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه در این باره نیز تصریح کرد: سفارت مجانی دو جنبه دارند حقوقی و سیاسی. آنها اگر واقعا قصد راه اندازی سفارت دارند اما به صورت مجازی باید توجه کنند ایجاد روابط سیاسی و کنسولی با تعاریف بین المللی باید با توافق کشور مقابل باشد و اقدامی یک جانبه نقص قوانین بین المللی است. مسئله دوم این است که وقتی یک طرفه باشد مداخله در امور داخلی به شمار می رود که این هم تخلف است و مسئله سوم وقتی ما رابطه سیاسی و کنسولی نداریم و به همین دلیل دفتر حفاظت منافع تامین شده اگر قصد دارند رویه را تغییر دهند معلوم است که حافظ منافع نیاز ندارند که باید تکلیف آن هم مشخص شود.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: نقض مقررات بین المللی برای آمریکا می تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

امریکایی ها خیلی پشیمانند



مهمانپرست بعد دوم این موضوع را سیاسی - تبلیغاتی دانست و گفت: آنها نشان داده اند که از نداشتن رابطه با ما خیلی پشیمانند و خیلی تلاش می کنند به طرق مختلف رابطه برقرار کنند اما قصد آنها ضربه زدن به کشور ماست باید بدانند نظر ملت ما درباره سیاست های خصمانه آمریکا کاملا روشن است اگر آنها پشیمان هستند و فکر می کنند به رابطه نیاز دارند راهش اقدام غیر قانونی نیست باید عذرخواهی رسمی کنند و بپذیرند در طول تاریخ چه جنایاتی مرتکب شده اند و در عمل رفتار خود را تغییر دهند. در آن زمان ملت ما را تصمیم گیری خواهد کرد.

اروپا به روابط با ایران نیاز دارد



خبرنگار یک رسانه اسپانیایی در رابطه با خروج سفرای برخی کشورهای اروپایی بعد از موضوع سفارت انگلیس سئوال کرد که مهمانپرست گفت: روابط دو جانبه ایران و انگلیس نباید روابط ما و سایر کشورها را مخدوش کند و کشورهای اروپایی تحت فشارهای سیاسی رفتاری انجام ندهند که منافع آنها به خطر می افتد بهتر است کشورهای دیگر به منافع خود و روابط دو جانبه توجه کنند.

مهمانپرست خاطر نشان کرد: آمریکا و انگلیس رویه جداگانه ای در تاریخ ملت ما به جا گذاشته اند و ذهنیت بسیار منفی در ذهن مردم ما درباره آنها وجود دارد که این مربوط به این 2 کشور است.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رقابت های آمریکا و انگلیس برای حضور در ایران به اقدام آمریکا در راه اندازی سفارت مجازی همزمان با خروج دیپلمات های انگلیسی از تهران گفت: وقتی که هر دوی این کشورها در ایران نباشند نگران حضور سایر کشورهای اروپایی در ایران هستند بهتر است کشورهای اروپایی فریب رفتارهای آمریکا و انگلیس را نخورند آنها با توجه به بحران های جدی در اروپا به رابطه با کشور ما نیاز دارند.