یکی دیگر از مصدومان فولاد غدیر درگذشت/ مجموع کشته شدگان 9 نفر

علی سلیمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال انفجار در کارخانه فولاد غدیر یزد 19 نفر کشته و زخمی شدند که آمار کشته شدگان تا دیروز به هشت نفر رسیده بود اما امروز یکی دیگر از مجروحان به علت شدت جراحات وارده جان سپرد.

وی افزود: به دنبال حادثه انفجار در کوره نورد کارخانه فولاد 19 نفر از 23 کارگر موجود در این بخش کشته و مجروح شدند.

سلیمان ‌زاده بیان داشت: در محل کارخانه پنج نفر در دم جان سپردند و 14 نفر از مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

وی یادآور شد: لحظاتی پس از بستری مجروحان در بیمارستان سوانح سوختگی یزد، دو نفر دیگر نیز جان سپردند که به این ترتیب آمار کشته شدگان به هفت نفر رسید.

سلیمان‌ زاده ادامه داد: روز گذشته یک نفر دیگر از مجروحان و امروز یکی دیگر از مصدومان به علت شدت جراحات سوختگی جان خود را از دست دادند و اجساد آنها به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی یادآور شد: هم‌ اکنون 10 نفر از مصدومان در بیمارستان بستری هستند که تعدادی از آنها دچار سوختگی 100 درصدی هستند.

تلاش عکاس مهر برای تصویربرداری از مجروحان حادثه همچنان ادامه دارد.