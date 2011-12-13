  1. استانها
  2. یزد
۲۲ آذر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۹

سلیمان زاده در گفتگو با مهر:

یکی دیگر از مصدومان فولاد غدیر درگذشت/ مجموع کشته شدگان 9 نفر

یکی دیگر از مصدومان فولاد غدیر درگذشت/ مجموع کشته شدگان 9 نفر

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی استان یزد گفت: یکی دیگر از مصدومان حادثه انفجار فولاد غدیر یزد به علت شدت جراحات وارده درگذشت و به این ترتیب آمار کشته شدگان به 9 نفر رسید.

علی سلیمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دنبال انفجار در کارخانه فولاد غدیر یزد 19 نفر کشته و زخمی شدند که آمار کشته شدگان تا دیروز به هشت نفر رسیده بود اما امروز یکی دیگر از مجروحان به علت شدت جراحات وارده جان سپرد.

وی افزود: به دنبال حادثه انفجار در کوره نورد کارخانه فولاد 19 نفر از 23 کارگر موجود در این بخش کشته و مجروح شدند.

سلیمان ‌زاده بیان داشت: در محل کارخانه پنج نفر در دم جان سپردند و 14 نفر از مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

وی یادآور شد: لحظاتی پس از بستری مجروحان در بیمارستان سوانح سوختگی یزد، دو نفر دیگر نیز جان سپردند که به این ترتیب آمار کشته شدگان به هفت نفر رسید.

سلیمان‌ زاده ادامه داد: روز گذشته یک نفر دیگر از مجروحان و امروز یکی دیگر از مصدومان به علت شدت جراحات سوختگی جان خود را از دست دادند و اجساد آنها به پزشکی قانونی منتقل شد.

وی یادآور شد: هم‌ اکنون 10 نفر از مصدومان در بیمارستان بستری هستند که تعدادی از آنها دچار سوختگی 100 درصدی هستند.

تلاش عکاس مهر برای تصویربرداری از مجروحان حادثه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 1482508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها