  1. استانها
  2. قم
۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

باتجلیل از اسرای فلسطینی/

همایش حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین در قم برگزار می‌شود

همایش حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: همایش حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین و تجلیل از اسرای فلسطینی فردا، در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ساعت 18 روز یکشنبه، 27 آذرماه با حضور هفت تن از اسرای آزاد شده فلسطینی به همراه وزیر اسرای دولت فلسطین و همسر یکی از شهدای استشهادی در سالن همایش‌های مدرسه علمیه معصومیه(س) قم برپا می‌شود.

بر پایه این گزارش، فواد الرازم، قدیمی ترین اسیر فلسطینی که مدت زیادی را در زندان های رژیم صهیونیستی به سر برده و فاطمه الزق از بانوانی که در هنگام عملیات استشهادی دستگیر و اسیر شده، به همراه یوسف فرزندش که در زندان رژیم صهیونسیتی به دنیا آمده است، از جمله افرادی هستند که در جمع این هیئت فلسطینی به قم سفر می کنند.

لازم به ذکر است، عطاالله ابوالسبح، وزیر اسرای دولت فلسطین نیز در بین این هیئت فلسطینی حضور دارد.
 

کد مطلب 1485789

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها