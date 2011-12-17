به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ساعت 18 روز یکشنبه، 27 آذرماه با حضور هفت تن از اسرای آزاد شده فلسطینی به همراه وزیر اسرای دولت فلسطین و همسر یکی از شهدای استشهادی در سالن همایشهای مدرسه علمیه معصومیه(س) قم برپا میشود.
بر پایه این گزارش، فواد الرازم، قدیمی ترین اسیر فلسطینی که مدت زیادی را در زندان های رژیم صهیونیستی به سر برده و فاطمه الزق از بانوانی که در هنگام عملیات استشهادی دستگیر و اسیر شده، به همراه یوسف فرزندش که در زندان رژیم صهیونسیتی به دنیا آمده است، از جمله افرادی هستند که در جمع این هیئت فلسطینی به قم سفر می کنند.
لازم به ذکر است، عطاالله ابوالسبح، وزیر اسرای دولت فلسطین نیز در بین این هیئت فلسطینی حضور دارد.
باتجلیل از اسرای فلسطینی/
همایش حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین در قم برگزار میشود
قم - خبرگزاری مهر: همایش حمایت از مقاومت اسلامی فلسطین و تجلیل از اسرای فلسطینی فردا، در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، این همایش ساعت 18 روز یکشنبه، 27 آذرماه با حضور هفت تن از اسرای آزاد شده فلسطینی به همراه وزیر اسرای دولت فلسطین و همسر یکی از شهدای استشهادی در سالن همایشهای مدرسه علمیه معصومیه(س) قم برپا میشود.
کد مطلب 1485789
نظر شما