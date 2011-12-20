دلار آزاد 1500 تومان شد/ معاون ارزی بانک مرکزی در ماموریت خارج!

به گزارش خبرنگار مهر، پیش فروش سکه 546 هزار تومانی از امروز سه شنبه در شعب بانک ملی سراسر کشور آغاز شده است. مسکوک طلای پیش فروش شده ، بعد از یک دوره 4 ماهه و تنها از طریق همان شعبه که پیش فروش توسط آن صورت پذیرفته ، به فرد متقاضی تحویل می شود.



این در حالی است که امروز قیمت هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم در بازار حدود 635 هزار تومان، طرح جدید 625 هزار تومان و نیم سکه 300 هزار تومان اعلام شده، همچنین قیمت هر قطعه سکه ربع بهار آزادی در بازار براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، 153 هزار تومان و سکه گرمی 80 هزار تومان است.

قیمت‌های اعلام شده حدودی است، زیرا به دلیل افزایش شدید قیمت دلار در روز جاری بازار سکه و ارز وضعیت مشخصی ندارند.

در این میان، قیمت هر دلار در بازار آزاد که صبح امروز 1445 تومان بود، هم اکنون به 1500 تومان رسیده است. قیمت هر یورو نیز افزایش یافته و 1890 تومان به فروش می رود. البته هم اکنون وضعیت مطلوبی در بازار سکه و ارز حکمفرما نیست و فروشندگان و خریداران سردرگم بوده و معامله‌ای انجام نمی‌شود.

البته در حالی قیمت دلار به 1500 تومان رسیده است، معاون ارزی بانک مرکزی در ماموریت خارج از کشور به سر می‌برد. برهمین اساس، بانک مرکزی تا دو روز آینده برای ساماندهی بازار ارز برنامه‌ای ندارد تا اینکه این معاون به کشور برگردد و سیاستهای جدید ارزی را اعلام کند!

قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار امروز 57 هزار تومان اعلام شده است.