  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

قیافه شیک ترفندی برای حمل مواد مخدر در لا به لای کیف سامسونت

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت از دستگیری حامل مواد مخدر که با ظاهری آراسته حدود پنج کیلو گرم مواد مخدر را به طرز ماهرانه ای در کیف سامسونت جاسازی کرده بود در مترو جنوب تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی فخاری فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت از دستگیری یک حامل مواد مخدر در پلیس مترو مستقر در ایستگاه ترمینال جنوب ، طی روز گذشته خبر داد.

این مقام ارشد انتظامی در تشریح این خبر بیان داشت : ماموران یگان انتظامی مترو حین گشت زنی در ایستگاه ترمینال جنوب به فردی که با ظاهری متشخص یک کیف بزرگ سامسونت حمل می کرد و حرکاتی مشکوک داشت ، مظنون شدند .

وی ادامه داد : متهم به محض مشاهده پلیس قصد فرار داشت ، که در این رابطه طی یک عملیات غافلگیرانه به طور ضربتی توسط ماموران به دام افتاد .

سرهنگ فخاری با اشاره به انتقال متهم به پلیس مترو مستقر در ایستگاه ترمینال جنوب و بازرسی ازلابه لای کیف سامسونت همراه وی ، از کشف 4 بسته پلاستیکی حاوی تریاک به وزن حدودا 5 کیلو گرم ،خبر داد .

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت افزود : در استعلام به عمل آمده مشخص شد ، متهم سابقه توزیع مواد مخدر در جنوب تهران را دارد.

این مقام مسوول بیان داشت: متهم ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 1491934

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها