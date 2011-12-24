قیافه شیک ترفندی برای حمل مواد مخدر در لا به لای کیف سامسونت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجتبی فخاری فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت از دستگیری یک حامل مواد مخدر در پلیس مترو مستقر در ایستگاه ترمینال جنوب ، طی روز گذشته خبر داد.

این مقام ارشد انتظامی در تشریح این خبر بیان داشت : ماموران یگان انتظامی مترو حین گشت زنی در ایستگاه ترمینال جنوب به فردی که با ظاهری متشخص یک کیف بزرگ سامسونت حمل می کرد و حرکاتی مشکوک داشت ، مظنون شدند .

وی ادامه داد : متهم به محض مشاهده پلیس قصد فرار داشت ، که در این رابطه طی یک عملیات غافلگیرانه به طور ضربتی توسط ماموران به دام افتاد .

سرهنگ فخاری با اشاره به انتقال متهم به پلیس مترو مستقر در ایستگاه ترمینال جنوب و بازرسی ازلابه لای کیف سامسونت همراه وی ، از کشف 4 بسته پلاستیکی حاوی تریاک به وزن حدودا 5 کیلو گرم ،خبر داد .

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت افزود : در استعلام به عمل آمده مشخص شد ، متهم سابقه توزیع مواد مخدر در جنوب تهران را دارد.

این مقام مسوول بیان داشت: متهم ضمن تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.