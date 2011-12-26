به گزارش خبرنگار مهر، کتاب، «خاطرات سیلویا پلات» که به قلم خود پلات نوشته شده با مقدمه‌ای از تد هیوز منتشر شده که ترجمه فارسی آن را مهسا ملک مرزبان انجام داده و انتشارات نی چاپ نخست آن را در سال 1382 در ایران منتشر کرد.

این کتاب با یادداشت مترجم آغاز می‌شود که در آن ملک‌مرزبان نگاهی گذرا به شخصیت «سیلویا پلات» دارد و از خاطرات او مُهری بر فراز و نشیب‌های روحی او می‌زند و همین‌طور اشاراتی به پراکندگی اطلاعات ارائه شده در برخی از بخش‌های کتاب دارد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: من به آنهایی که عمیقتر می‌اندیشند٬ بهتر می‌نویسند، بهتر نقاشی می‌کنند، بهتر اسکی می‌کنند، دوست داشتن را بهتر بلدند و بهتر از من زندگی می‌کنند غبطه می‌خورم. فکر می‌کنم آدم به درد بخوری هستم٬ فقط چون اعصاب بینایی دارم و سعی می‌کنم هر آن چه می‌بینم و درک می‌کنم بنویسم٬ چه احمقی!

می‌توانم انتخاب کنم که فعال و پر جنب و جوش و شاد باشم یا منفعل و بدبین و افسرده. یا حتی با تلفیقی میان این دو حالت خود را آزار بدهم...!

و یا در بخش دیگر این کتاب می‌خوانیم: برگشته‌ام خانه. موهایم را شانه زده‌ام. لباس خواب به تن کرده‌ام و منتظرم خوابم ببرد. امشب میهمانی رونمایی بود. کتابم چاپ شد، بالاخره. مدت‌ها بود منتظر فرارسیدن چنین شبی بودم. حالا آن شب فرا رسیده، تمام شده و منتظرم خوابم ببرد.

سرخورده‌ام؟ نمی‌دانم. انتظار داشتم منتقد دیلی تلگراف برایم هورا بکشد؟ نمی‌دانم. تنها این را می‌دانم که اتفاق‌ها در ذهن من پررنگ‌تر و شفاف‌تر و هیجان‌انگیزترند. در زندگی واقعی اما همه‌چیز دو پرده مات‌تر است، معمولی‌تر. اتفاق، می‌افتد و تو با خودت فکر می‌کنی ارزش این‌همه تب و انتظار را داشته؟ انتشار نخستین رمان، سفر، جدایی، بازسازی خانه‌ی چوبی کنار دریا، ملاقات‌های پی‌درپی با ریچارد، همه‌شان معمولی‌تر از آن بود که در ذهنم ساخته بودم. در این زمانه دیگر از اتفاق‌های بزرگ خبری نیست. به‌یادماندنی‌ترین خاطراتم در لحظات بی‌خبری و بی‌انتظاری اتفاق افتاده است. باید از خارق‌العاده کردن چیزها و آدم‌ها در ذهنم دست بردارم. شاید راز مهم زندگی همین باشد. زندگی کردن در لحظه، پذیرفتن رویدادها همان‌طور که هستند، و منتظر هیچ واقعه‌ بزرگی نماندن...!