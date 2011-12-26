به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای این جشنواره به شرح ذیل است:
الف ) بخش فیلم تلویزیونی
1- الف- نامزدهای بهترین فیلم تلویزیونی
1-1- الف – "قصهها و واقعیت" محمدرضا تختکشیان - سیما فیلم
2-1- الف – "فقط بیست" داوود قچاق - سیما فیلم
3-1- الف – "حبیب" بهروز مفید - سیما فیلم
4- 1- الف – "کمی دورتر"سیدروحالله حجازی - شبکه 2
1- الف- نامزدهای بهترین فیلم تلویزیونی
1-1- الف – "قصهها و واقعیت" محمدرضا تختکشیان - سیما فیلم
2-1- الف – "فقط بیست" داوود قچاق - سیما فیلم
3-1- الف – "حبیب" بهروز مفید - سیما فیلم
4- 1- الف – "کمی دورتر"سیدروحالله حجازی - شبکه 2
2-الف- نامزدهای بهترین کارگردانی
1-2- الف – "دنده معکوس" حسن فتحی - شبکه 1
2-2- الف – "فقط بیست" مسعود کرامتی - سیما فیلم
3-2- الف – "کمی دورتر" مجید اسماعیلی - شبکه 2
1-2- الف – "دنده معکوس" حسن فتحی - شبکه 1
2-2- الف – "فقط بیست" مسعود کرامتی - سیما فیلم
3-2- الف – "کمی دورتر" مجید اسماعیلی - شبکه 2
3- الف- نامزدهای بهترین فیلمنامه
1-3- الف – "کمی دورتر" علی طالبآبادی شبکه 2
2-3- الف – "قصهها و واقعیت" حجت قاسمزاده اصل - سیما فیلم
3-3- الف – "فقط بیست" احمد حامد - سیما فیلم
4-3- الف – "دنده معکوس" علیرضا کاظمیپور و سعید جلالی - شبکه 1
1-3- الف – "کمی دورتر" علی طالبآبادی شبکه 2
2-3- الف – "قصهها و واقعیت" حجت قاسمزاده اصل - سیما فیلم
3-3- الف – "فقط بیست" احمد حامد - سیما فیلم
4-3- الف – "دنده معکوس" علیرضا کاظمیپور و سعید جلالی - شبکه 1
4 الف- نامزدهای بهترین بازیگر مرد
1- 4- الف – "حبیب"حمید فرخنژاد - سیما فیلم
2-4- الف – "میش" سعید آقاخانی - شبکه 2
3-4- الف – "کمی دورتر" مهدی فقیه - شبکه 2
1- 4- الف – "حبیب"حمید فرخنژاد - سیما فیلم
2-4- الف – "میش" سعید آقاخانی - شبکه 2
3-4- الف – "کمی دورتر" مهدی فقیه - شبکه 2
5- الف- نامزدهای بهترین بازیگر زن
1-5- الف – "دنده معکوس" بیتا بادران - شبکه 1
2- 5 - الف – "بیا از گذشته حرف بزنیم" پوراندخت مهیمن - شبکه 1
3- 5- الف – "غافل" سپیده خداوردی - سیما فیلم
4- 5 – الف – "حبیب" آشا محرابی - سیما فیلم
1-5- الف – "دنده معکوس" بیتا بادران - شبکه 1
2- 5 - الف – "بیا از گذشته حرف بزنیم" پوراندخت مهیمن - شبکه 1
3- 5- الف – "غافل" سپیده خداوردی - سیما فیلم
4- 5 – الف – "حبیب" آشا محرابی - سیما فیلم
6- الف- نامزد بهترین تدوین
1-6- الف – "قصهها و واقعیت" حجت قاسمزاده اصل - سیما فیلم
2- 6- الف – "غافل" منوچهر هادی - سیما فیلم
3-6- الف – "حبیب" محمود یارمحمدلو - سیما فیلم
4-6- الف – "نیرنگ" مهرداد خوشبخت - شبکه 1
1-6- الف – "قصهها و واقعیت" حجت قاسمزاده اصل - سیما فیلم
2- 6- الف – "غافل" منوچهر هادی - سیما فیلم
3-6- الف – "حبیب" محمود یارمحمدلو - سیما فیلم
4-6- الف – "نیرنگ" مهرداد خوشبخت - شبکه 1
7- الف- نامزدهای بهترین تصویربرداری
1-7- الف- "تولدی دیگر"مسعود کرانی - شبکه1
2-7- الف – "دنده معکوس" افشین احمدی شبکه1
3-7 – الف – "کمی دورتر" هاشم مرادی شبکه 2
8- الف- نامزدهای بهترین صدابرداری
1-8- الف – "قصهها و واقعیت" سیدعلیرضا علویان - سیما فیلم
2-8- الف – "تولدی دیگر" بهروز معاونیان و منصوره شهبازی - شبکه1
3-8- الف – "دنده معکوس" صالح حبیبی و امیر علیپور - شبکه1
1-8- الف – "قصهها و واقعیت" سیدعلیرضا علویان - سیما فیلم
2-8- الف – "تولدی دیگر" بهروز معاونیان و منصوره شهبازی - شبکه1
3-8- الف – "دنده معکوس" صالح حبیبی و امیر علیپور - شبکه1
9- الف- نامزدهای بهترین موسیقی
1-9-الف- "حبیب" فردین خلعتبری - سیما فیلم
2-9-الف – "قصهها و واقعیت"- سعید ذهنی سیما فیلم
3-9-الف – "دنده معکوس" امیر حجت - شبکه 1
4-9 الف – "آزاده" فردین خلعتبری - شبکه 4
1-9-الف- "حبیب" فردین خلعتبری - سیما فیلم
2-9-الف – "قصهها و واقعیت"- سعید ذهنی سیما فیلم
3-9-الف – "دنده معکوس" امیر حجت - شبکه 1
4-9 الف – "آزاده" فردین خلعتبری - شبکه 4
10- الف- نامزدهای بهترین جلوههای ویژه
1-10- الف – "تولدی دیگر" اصغر پورهاجریان - شبکه 1
2-10- الف – "بیگانگان" رضا ترکان و حسین حشمتنیا - شبکه 1
3-10-الف – "آزاده" محسن روزبهانی - شبکه 4
1-10- الف – "تولدی دیگر" اصغر پورهاجریان - شبکه 1
2-10- الف – "بیگانگان" رضا ترکان و حسین حشمتنیا - شبکه 1
3-10-الف – "آزاده" محسن روزبهانی - شبکه 4
11- الف- نامزدهای بهترین بازیگر مکمل مرد
1-11- الف – "دنده معکوس" امیر دلاوری - شبکه 1
2-11-الف – "غافل" یوسف تیموری - سیما فیلم
3-11- الف- "غبار زمان" - اکبر معززی شبکه 4
1-11- الف – "دنده معکوس" امیر دلاوری - شبکه 1
2-11-الف – "غافل" یوسف تیموری - سیما فیلم
3-11- الف- "غبار زمان" - اکبر معززی شبکه 4
12- الف- نامزدهای بهترین بازیگر مکمل زن
1-12- الف- "بلوتوثتو روشن کن" صبا کمالی - شبکه 2
2-12- الف- "از کوچههای باران" مریم کاظمی- شبکه 3
3- 12- الف- "در آغاز یک روز" نسرین نصرتی - سیما فیلم
1-12- الف- "بلوتوثتو روشن کن" صبا کمالی - شبکه 2
2-12- الف- "از کوچههای باران" مریم کاظمی- شبکه 3
3- 12- الف- "در آغاز یک روز" نسرین نصرتی - سیما فیلم
ب) بخش مستند
1- ب- نامزدهای بهترین مستند نیمه بلند و بلند
1-1-ب- خلیج فارس به تهیهکنندگی ارد عطاپور - شبکه 1
2-1-ب- به سوی فرار به تهیهکنندگی عبدالحمید ارجمند - شبکه 1
3-1-ب- جنایت در سکوت به تهیهکنندگی بهروز نورانیپور - شبکه 1
4-1-ب- حقیقت گمشده به تهیهکنندگی سیدمهدی طباطبایینژاد - مرکز سیما فیلم
5-1-ب- خاک حافظه ـ به تهیهکنندگی رضا خوشدلراد - شبکه 4
6-1-ب- جان مرجان ـ به تهیهکنندگی سیدمانی میرصادقی - شبکه 1
1-1-ب- خلیج فارس به تهیهکنندگی ارد عطاپور - شبکه 1
2-1-ب- به سوی فرار به تهیهکنندگی عبدالحمید ارجمند - شبکه 1
3-1-ب- جنایت در سکوت به تهیهکنندگی بهروز نورانیپور - شبکه 1
4-1-ب- حقیقت گمشده به تهیهکنندگی سیدمهدی طباطبایینژاد - مرکز سیما فیلم
5-1-ب- خاک حافظه ـ به تهیهکنندگی رضا خوشدلراد - شبکه 4
6-1-ب- جان مرجان ـ به تهیهکنندگی سیدمانی میرصادقی - شبکه 1
2- ب- نامزدهای بهترین کارگردانی مستند نیمه بلند و بلند
1-2-ب- جنایت در سکوت ـ بهروز نورانیپور - شبکه 1
2-2-ب- به سوی فرارـ عبدالحمید ارجمند - شبکه 1
3-2-ب- جان مرجان ـ سیدمانی میرصادقی - شبکه 1
4-2-ب- حقیقت گمشده ـ محمدعلی فارسی - مرکز سیما فیلم
5-2-ب- خاک حافظه ـ رضا خوشدلراد - شبکه 4
1-2-ب- جنایت در سکوت ـ بهروز نورانیپور - شبکه 1
2-2-ب- به سوی فرارـ عبدالحمید ارجمند - شبکه 1
3-2-ب- جان مرجان ـ سیدمانی میرصادقی - شبکه 1
4-2-ب- حقیقت گمشده ـ محمدعلی فارسی - مرکز سیما فیلم
5-2-ب- خاک حافظه ـ رضا خوشدلراد - شبکه 4
3-ب- نامزدهای بهترین مجموعه مستند تلویزیونی
1-3-ب- مهاجران - به تهیهکنندگی: محمدرضا معصومزادگان و محمدعلی فارسی - شبکه 1
2-3-ب- شرق، دیوار،آفتاب - به تهیهکنندگی: رامین حیدری فاروقی - شبکه 1
3-3-ب- قصههای جنگ ـ به تهیهکنندگی: محمدعلی فارسی - شبکه 2
4-3-ب- شگفتیهای بیابان ـ به تهیهکنندگی: سیدرامین موسوی ملکی - شبکه 2
5-3-ب- آیینه فرهنگ ـ به تهیهکنندگی: سعید رشتیان - شبکهی 1
6-3-ب- ما هم در جنگ بودیم ـ به تهیهکنندگی: پیروز کلانتری و سعید رشتیان - شبکه 1
7-3-ب- گنجهای پنهان و بیست شب ـ به تهیهکنندگی: ارد عطاپور- شبکه 4
1-3-ب- مهاجران - به تهیهکنندگی: محمدرضا معصومزادگان و محمدعلی فارسی - شبکه 1
2-3-ب- شرق، دیوار،آفتاب - به تهیهکنندگی: رامین حیدری فاروقی - شبکه 1
3-3-ب- قصههای جنگ ـ به تهیهکنندگی: محمدعلی فارسی - شبکه 2
4-3-ب- شگفتیهای بیابان ـ به تهیهکنندگی: سیدرامین موسوی ملکی - شبکه 2
5-3-ب- آیینه فرهنگ ـ به تهیهکنندگی: سعید رشتیان - شبکهی 1
6-3-ب- ما هم در جنگ بودیم ـ به تهیهکنندگی: پیروز کلانتری و سعید رشتیان - شبکه 1
7-3-ب- گنجهای پنهان و بیست شب ـ به تهیهکنندگی: ارد عطاپور- شبکه 4
4-ب- نامزدهای بهترین کارگردانی مجموعه مستند تلویزیونی
1-4-ب- جویندگان کسوف – سیاوش صفاریانپور- شبکه 4
2-4-ب- شگفتیهای بیابان – مصطفی شبان - شبکه 2
3-4-ب- قصههای جنگ – محمدعلی فارسی - شبکه 2
4-4-ب- شرق، دیوار،آفتاب – رامین حیدری فاروقی - شبکه 1
5-4-ب- مهاجران – محمدعلی فارسی - شبکه 1
6-4-ب- فرماندهان – علی حمید - شبکه 1
1-4-ب- جویندگان کسوف – سیاوش صفاریانپور- شبکه 4
2-4-ب- شگفتیهای بیابان – مصطفی شبان - شبکه 2
3-4-ب- قصههای جنگ – محمدعلی فارسی - شبکه 2
4-4-ب- شرق، دیوار،آفتاب – رامین حیدری فاروقی - شبکه 1
5-4-ب- مهاجران – محمدعلی فارسی - شبکه 1
6-4-ب- فرماندهان – علی حمید - شبکه 1
5-ب- نامزدهای بهترین مستند کوتاه
1-5-ب- مجیده ـ به تهیهکنندگی: پیروز کلانتری و سعید رشتیان - شبکه 1
2-5-ب- شیمبار ـ به تهیهکنندگی: حجتالله قاسمی اشگفتکی - شبکه 4
3-5-ب- خانهی ایوب ـ به تهیهکنندگی: دکتر جواد ظهیری - شبکه 4
4-5-ب- روز آفرینش ـ به تهیهکنندگی: دکتر فرشاد فرشته حکمت - شبکه 4
1-5-ب- مجیده ـ به تهیهکنندگی: پیروز کلانتری و سعید رشتیان - شبکه 1
2-5-ب- شیمبار ـ به تهیهکنندگی: حجتالله قاسمی اشگفتکی - شبکه 4
3-5-ب- خانهی ایوب ـ به تهیهکنندگی: دکتر جواد ظهیری - شبکه 4
4-5-ب- روز آفرینش ـ به تهیهکنندگی: دکتر فرشاد فرشته حکمت - شبکه 4
6-ب- نامزدهای بهترین کارگردانی مستند کوتاه
1-6-ب- مجیده – ماجد نیسی - شبکه 1
2-6-ب- نور، سکوت و صدای آهن – سعید شاهحسینی - شبکه آفتاب (پخش از شبکه 4)
3-6-ب- خانه ایوب – فرشاد فداییان - شبکه 4
4-6-ب- غرقاب – پیروز کلانتری - شبکه 4
1-6-ب- مجیده – ماجد نیسی - شبکه 1
2-6-ب- نور، سکوت و صدای آهن – سعید شاهحسینی - شبکه آفتاب (پخش از شبکه 4)
3-6-ب- خانه ایوب – فرشاد فداییان - شبکه 4
4-6-ب- غرقاب – پیروز کلانتری - شبکه 4
7-ب- نامزدهای بهترین تصویربرداری مستند
1-7-ب- جان مرجان – مانی میرصادقی - شبکه 1
2-7-ب- شرق، دیوار، آفتاب – مسعود مسجدی آرانی - شبکه 1
3-7-ب- خاک حافظه – مسعود امینی تیرانی - شبکه 4
4-7-ب- جویندگان کسوف – سیاوش صفاریانپور - شبکه 4
5-7-ب- شگفتیهای بیابان – سیدحسن سیدیپریشان - شبکه 2
8- ب- نامزدهای بهترین تحقیق برنامه مستند
1-8-ب- خلیج فارس – ارد عطاپور و سعید ملیح - شبکه 1
2-8-ب- حقیقت گمشده – ناصر زعفرانچی و محمدعلی فارسی - مرکز سیما فیلم
3-8-ب- شگفتیهای بیابان – معصومه عصام - شبکه 2
4-8-ب- تهران چند درجه ریشتر – پیروز کلانتری - شبکه 4
5-8-ب- خاک حافظه – مسعود امینی تیرانی - شبکه 4
1-8-ب- خلیج فارس – ارد عطاپور و سعید ملیح - شبکه 1
2-8-ب- حقیقت گمشده – ناصر زعفرانچی و محمدعلی فارسی - مرکز سیما فیلم
3-8-ب- شگفتیهای بیابان – معصومه عصام - شبکه 2
4-8-ب- تهران چند درجه ریشتر – پیروز کلانتری - شبکه 4
5-8-ب- خاک حافظه – مسعود امینی تیرانی - شبکه 4
9-ب- نامزدهای بهترین تدوین مستند
1-9-ب- به سوی فرار – فرشاد اکتسابی - شبکه 1
2-9-ب- نور، سکوت و صدای آهن – هایده دیسی - شبکهی آفتاب (پخش از شبکه4)
3-9-ب- گم و گور – فرحناز شریفی - شبکه 1
4-9-ب- قصههای جنگ – محمدعلی فارسی شبکه 2
1-9-ب- به سوی فرار – فرشاد اکتسابی - شبکه 1
2-9-ب- نور، سکوت و صدای آهن – هایده دیسی - شبکهی آفتاب (پخش از شبکه4)
3-9-ب- گم و گور – فرحناز شریفی - شبکه 1
4-9-ب- قصههای جنگ – محمدعلی فارسی شبکه 2
10-ب- نامزدهای بهترین نویسندگی گفتار متن مستند
1-10-ب- قصههای جنگ – محمدعلی فارسی - شبکه 2
2-10-ب- تهران چند درجه ریشتر – پیروز کلانتری - شبکه 4
3-10-ب- محله ما – محمدحسین مهدویان - شبکه 5
4-10-ب- حقیقت گمشده ـ محمدعلی فارسی - مرکز سیما
5-10-ب- خاک حافظه – مسعود امینی تیرانی - شبکه 4
1-10-ب- قصههای جنگ – محمدعلی فارسی - شبکه 2
2-10-ب- تهران چند درجه ریشتر – پیروز کلانتری - شبکه 4
3-10-ب- محله ما – محمدحسین مهدویان - شبکه 5
4-10-ب- حقیقت گمشده ـ محمدعلی فارسی - مرکز سیما
5-10-ب- خاک حافظه – مسعود امینی تیرانی - شبکه 4
11-ب- نامزدهای بهترین موسیقی مستند
1-11-ب- جان مرجان ـ محمدرضا علیقلی - شبکه 1
2-11-ب- همای ادب – سعید محمدی مطلق و میلاد محمدی مطلق - شبکه 4
3-11-ب- شر ق، دیوار، آفتاب – فردین خلعتبری - شبکه 1
4-11-ب- محلهی ما – حبیب خزاییفر - شبکه 5
5-11-ب- حدیث سرو – سیدمحمد میرزمانی - شبکه1
6-11-ب- جبیران – امید فتحالهی - شبکه 2
1-11-ب- جان مرجان ـ محمدرضا علیقلی - شبکه 1
2-11-ب- همای ادب – سعید محمدی مطلق و میلاد محمدی مطلق - شبکه 4
3-11-ب- شر ق، دیوار، آفتاب – فردین خلعتبری - شبکه 1
4-11-ب- محلهی ما – حبیب خزاییفر - شبکه 5
5-11-ب- حدیث سرو – سیدمحمد میرزمانی - شبکه1
6-11-ب- جبیران – امید فتحالهی - شبکه 2
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