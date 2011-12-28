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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۵

رسانه ها اعلام کردند:

تصاویر مراسم تدفین رهبر کره شمالی/ گریه و تعظیم برای "ایل"

تصاویر مراسم تدفین رهبر کره شمالی/ گریه و تعظیم برای "ایل"

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در مراسم تشییع جنازه کیم جونگ ایل، مردم کره شمالی به تعظیم مقابل خودروی حامل جنازه رهبر فقید خود پرداخته و حرکات عجیبی را انجام دادند.

مراسم تشییع جنازه کیم جونگ ایل رهبر69 ساله کره شمالی که 17 دسامبر(26 آذر) بر اثر حمله قلبی درگذشت، در کاخ "کوم سوسان" پیونگ یانگ درحال برگزاری است.

کیم جونگ ایل ساعت 8:30 دقیقه صبح17 دسامبر در قطاری که قصد بازدید از ناحیه ای در خارج از پایتخت را داشت، درگذشت و در پی اعلام خبر مرگ رهبر کره شمالی کیم جونگ اون پسر 28 ساله ایل به عنوان جانشین وی معرفی شد.

تصاویر تلویزیونی نشان می دهد با وجود سرمای شدید در کره شمالی صدها هزار نفر از مردم با پوشیدن لباس های سیاه در این مراسم شرکت کرده اند و سربازان نیز پیش از آغاز مراسم تدفین به برف روبی خیابانها مشغول بودند.

افراد شرکت کننده در این مراسم حرکت های عجیب و غریبی را انجام می دهند و هنگامی که خودروی حامل جنازه رهبر فقید خود از مقابل آنها عبور می کند در برابر آن تعظیم کرده که چنین حرکاتی این سوال را ذهن ایجاد کرده که آیا مردم کره شمالی به طور واقعی سوگواری می کنند یا خیر.

کد مطلب 1495411

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