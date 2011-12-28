سوریه 755 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که مسئولان سوریه 755 نفر از بازداشتی های این کشور را آزاد کردند.

بنا بر اعلام مقامات سوری، این افراد در کشتار مردم و اقدامات تروریستی نقش نداشته اند و به همین دلیل آزاد شده اند.