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۷ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

خبر فوری/

سوریه 755 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر را آزاد کرد

سوریه 755 نفر از بازداشت شدگان حوادث اخیر را آزاد کرد

شبکه های تلویزیونی عرب زبان از آزادی 755 نفر از بازداشت شدگان رویدادهای اخیر سوریه توسط مقامات این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که مسئولان سوریه 755 نفر از بازداشتی های این کشور را آزاد کردند.

بنا بر اعلام مقامات سوری، این افراد در کشتار مردم و اقدامات تروریستی نقش نداشته اند و به همین دلیل آزاد شده اند.

کد مطلب 1495689

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