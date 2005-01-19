شارون: ابومازن بايد براي سركوب مبارزان فلسطيني اقدام جدي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، آريل شارون نخست وزيررژيم صهيونيستي امروز چهارشنبه گفت كه اين رژيم آمادگي ندارد تا بيش ازاين خسارت ناشي از بي تحركي ابومازن را تحمل كند.



آريل شارون در ديدار با وزيرامورخارجه لوكزامبورگ و رئيس دوره اي اتحاديه اروپايي در قدس گفت: اسراييل آمادگي ندارد تا بيش از اين خسارت هاي بي تحرك ابومازن را تحمل كند، درحالي كه اسرائيلي كشته مي شوند كسي نبايد از كابينه اسراييل انتظارهمكاري با تشكيلات خودگردان فلسطين را داشته باشد.



نخست وزير رژيم صهيونيستي تصريح كرد اسراييل آماده است تا با فلسطيني ها به شرط توقف آنچه كه وي آن را تروريسم خواند، همكاري كند.



آريل شارون افزود: ابومازن (رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين) بايد تدابير ملموسي را عليه "تروريسم" اتخاذ كند.

وزير امور خارجه لوكزامبورگ نيز در اين ديدار ضمن محكوميت عمليات هاي ضد اشغالگري فلسطينيان گفت: اتحاديه اروپا با نگراني به اين اقدامات مي نگرد و اين نگراني ها را در ديدار با مقامات فلسطيني منتقل خواهد ساخت.



قراراست وزيرامور خارجه لوكزامبورگ فردا پنج شنبه با سفر به رام الله با مقامات ارشد فلسطيني و در راس آنها محمود عباس (ابومازن) رئيس و احمد قريع نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين ديدار خواهد كند.



گفتني است اين وزير لوكزامبورگي اظهارات مشابهي را نيز در ديدار با سيلوان شالوم وزير امورخارجه رژيم صهيونيستي اعلام كرده بود.



وي افزود كه اتحاديه اروپا اقداماتي را كه تروريستي بداند محكوم مي كند و اين اتحاديه از ابومازن خواهد خواست تا اقدام معيني را در راستاي مبارزه با تروريسم صورت دهد.



يادآور مي شود عباس هم اكنون در حال ديدار از نوار غزه ومذاكره با سران گروه هاي مقاومت فلسطيني است تا آنها را به آتش بس درمقابل نظاميان اشغالگر صهيونيستي قانع سازد.