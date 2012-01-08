به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علمی جمعی از شخصیت‌های برتر علمی در حوزه‌های عرفان، فلسفه و معرفت‌شناسی حضور داشتند و با توجه به اینکه دو دهه است در عرصه تهاجم فرهنگی و جنگ نرم با ظهور و پیدایش معنویت نوپدید و عرفان‌های بدلی در عرصه‌های فکری و فرهنگی مواجه هستیم به تبیین عرفان ناب اسلامی و کارکردهای آن و نقد عرفان‌واره‌ها پرداختند.



پژوهشگران این عرصه در نشست تخصصی علل پیدایش و گسترش عرفان‌واره‌ها، عرفان‌های کاذب چه شبه عرفان‌های شرقی به ویژه عرفان‌های هندویی و چه عرفان‌های غربی مانند کوئلیو، سرخ پوستی، اکنکار و همچنین شبه عرفان‌هایی چون اشو، سای بابا و رام الله را برای رسیدن به راهکارهای منطقی و اساسی در حوزه‌های مختلف واکاوی و بررسی کردند.



تعبیر معنویت‌واره را بیشتر از عرفان‌واره می‌پسندم



رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در این مراسم با بیان اینکه تعبیر معنویت‌واره را تا عرفان‌واره بیشتر می‌پسندد، معنویت را به دو معنای معنویت الهی و سکولار تقسیم کرد و گفت: معنویت‌واره عنوان دقیق‌تری است و معنویت‌های نوپدید را هم شامل می‌شود.



حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه رسیدن سالک به قرب الهی و دست‌یابی به نفس مطمئنه را از مهم‌ترین دغدغه معنویت‌های دینی و الهی برشمرد و افزود: معنویت دینی به احساس آرامش توجه دارد و تنها به دنبال ایجاد یک احساس آرامش مطلق نیست، اما معنویت‌های سکولار به دنبال حل بحران‌های روحی و روانی انسان‌ها هستند و سلوک برای رسیدن به مقام توحید را دنبال نمی‌کند.



حساب فرقه‌های قدیمی از فرقه‌های نوظهور جداست



رئیس پژوهشکده حکمت اسلامی نیز در این مراسم با بیان اینکه نمی‌خواهد به ماهیت معنویت‌های جدید بپردازد، بلکه تحلیلی را از فرایند شکل‌گیری آن ارائه می‌دهد، به بررسی عرفان راست‌اندیش و عرفان انحرافی پرداخت و وارد کردن این دو را در معنویت‌های جدید در کشف حقیقت عرفان‌واره‌ها مؤثر ندانست.



حجت‌الاسلام علیرضا قائمی‌نیا که بین شیطان‌پرستی، صوفیه و معنویت‌های جدید تفاوت قائل بود، اظهار داشت: فرقه‌های قدیمی حسابشان از فرقه‌های نوظهور جدا است و نباید آن را در پرونده معنویت‌های جدید وارد کرد، بلکه باید بررسی شود ماهیت فکری این جریان‌ها چیست و بر اساس چه مبنایی در جهان جدید شکل گرفته‌اند.



حلقه نقد عرفان واره‌ها در پائیز سال 90 با هدف بررسی علمی آثار و کتاب‌های ترجمه شده عرفان واره‌ها و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی و تهیه و تدوین مقالات علمی در نقد عرفان سکولار و شناسایی محققان این عرصه و تغذیه فکری فرهنگی تشکل‌های دانشجویی تاسیس شده است.

