ایران دومین صادرکننده بزرگ نفت به کره جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افزایش تحریم های بین المللی و شدت گرفتن سناریوی تحریم نفت ایران، صادرات طلای سیاه ایران به کره جنوبی حدود 15 هزار بشکه در روز افزایش یافت.

شرکت ملی نفت ایران مهر ماه سالجاری به طور متوسط روزانه 264 هزار بشکه نفت خام به پالایشگاه های کره جنوبی تحویل داده است که میزان صادرات نفت در نوامبر سال 2011 میلادی (آبان و آذر 1390) به مرز 280 هزار بشکه در روز رسیده است.

در همین حال سیدمحسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت درباره صادرات نفت به کره جنوبی، گفته است: در حال حاضر نفت خام 2 پالایشگاه بزرگ نفت این کشور آسیایی توسط ایران تامین می شود.



این مقام مسئول با یادآوری با بیان اینکه در سالجاری میلادی تاکنون بیش از 200 هزار بشکه نفت خام به پالایشگاههای کره جنوبی تحویل شده است، اظهار کرده است: پالایشگاههای دریافت کننده نفت ایران در کره جنوبی، نفت خام در قالب چندین نفتکش غول پیکر در خلیج فارس تحویل می گیرند.



به گفته وی، استفاده از نفتکش‌های غول پیکر علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل کره جنوبی منجر می شود که در یک ماه چندین محموله صادر و در ماه دیگر تنها یک محموله نفت به این کشور آسیایی ارسال شود.



قمصری با اعلام اینکه در حال حاضر مشکلی برای دریافت وجوه حاصل از فروش نفت از کره جنوبی وجود ندارد، تاکید کرد: پیش بینی می شود صادرات نفت ایران در سال 2012 میلادی همچون سال 2010 میلادی ادامه یابد.

از سوی دیگر امروز نشریه پترولیوم اینتلجنس ویکلی با انتشار گزارشی، اعلام کرد: شرکت ملی نفت کره (کی.ان.او.سی) از افزایش 48 درصدی خرید نفت خام از ایران خبر داده است.

از این رو ایران پس از عربستان در ماه نوامبر سالجاری میلادی به بزرگترین صادرکننده نفت کره جنوبی تبدیل شده است و پس از ایران، کشورهای کویت با صدور روزانه 269 هزار بشکه و عراق با صدور روزانه 262 هزار بشکه جایگاه سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.



پیش از این دولت سئول در مقابل فشارهای ایالات متحده آمریکا خواستار مستثنی شدن کره جنوبی از تحریم واردات نفت خام از ایران شده بود.