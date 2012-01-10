"باراک اوباما" با حضور در وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) به طور رسمی سند راهبرد دفاعی این کشور را منتشر کرد؛ خط مشی‌ که برپایه آن ایالات متحده باید توانایی خود را برای پیروزی در یک جنگ حفظ کند و همزمان این ظرفیت را داشته باشد تا مانع رسیدن دشمن به اهداف خود در یک منازعه دوم شود.

این سند راهبردی از اهداف پیشین دفاعی آمریکا که برای دو جنگ همزمان تعریف شده بود، فاصله گرفته است. این خط ‌مشی تازه همچنین از ارتش آمریکا می ‌خواهد که موازنه قوا را به سمت آسیا-اقیانوس آرام سوق دهد و همزمان آمادگی خود برای مقابله با تروریسم را حفظ کند.

تاکید بر حضور بیشتر نیروهای آمریکایی در آسیا، به دلیل افزایش توان نظامی جمهوری خلق چین در منطقه شرق آسیاست. هر چند آمریکا پیشتر و در سالهای اخیر در گزارش های متعدد نسبت به افزایش توان نظامی چین ابراز نگرانی کرده بود اما این برای اولین بار است که برای کنترل اژدهای زرد بصورت شفاف و بی پرده وارد عمل شده و استراتژی نظامی خود را با هدف کنترل آن ترسیم کرده است.





نگرانی چند ساله آمریکا

همانطور که ذکر شد آمریکا در سالهای اخیر گزارش های متعددی درباره توان نظامی چین منتشر و درباره آن ابراز نگرانی کرده بود. برای مثال وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) در گزارشی هدفمند از توسعه ارتش چین خبر داده و اعلام کرد: پکن به بهانه مقابله با تایوان در حال آماده کردن ارتشی است که توانایی حمله به آسیا تا گوام (غرب اقیانوس آرام) را داشته باشد.

پنتاگون در گزارش سالانه خود به کنگره آمریکا اعلام می کند: ارتش چین سرمایه گذاری در بخش های سلاح هسته ای، موشک های دوربرد، ناوهای هواپیمابر و جنگ سایبری را افزایش داده است. به گزارش وزارت دفاع آمریکا، توازن قوا در شرق آسیا هم اکنون در حال تغییر و بر اساس میل چین است.

در این گزارش آمده است: افزایش توان نظامی چین در قبال تایوان به رغم بهبود روابط پکن با این کشور هنوز فروکش نکرده و چین هم اکنون نظاره گر پیشامدهایی به جز موضوع تایوان است که شواهد موجود برای تائید آن قصد ساخت موشک های دوربردی است که توانایی هدف قرار دادن ناوهای آمریکا در اقیانوس آرام را داشته باشند.

آمریکا هراس زیادی از برنامه های نظامی چین دارد به طوریکه اغلب مقامات نظامی ایالات متحده درباره تحرکات نظامی پکن به طور مرتب هشدار می دهند به همین علت پنتاگون درصدد توسعه میدان نبرد جدیدی در آسیا شامل افزایش تفنگداران نیروی دریایی به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر بین نیروهای هوایی و دریایی منطقه ای است که بنا به اعتقاد واشنگتن، چین در آنجا قدرت خود را افزایش و گسترش می دهد. در بخش دیگری از گزارش هدفمند پنتاگون آمده است : گرایش های جدید در توانائیهای ارتش چین یک فاکتور اساسی برای اثبات موضوع تغییر توازن نظامی در منطقه شرق آسیا به نحوی است که چین توانایی انجام عملیات های نظامی در آسیا و مناطقی به غیر از تایوان را داشته باشد. پنتاگون در گزارش خود می نویسد : دکترین نظامی چین از گذشته بر توانایی حمله به مناطقی چون جزیره اوکیناوای ژاپن، جنوب دریای چین و شرق ویتنام تاکید داشته اما اکنون این دکترین گسترش یافته و تا گوام را شامل می شود. در بخش دیگری از گزارش هدفمند پنتاگون آمده است : گرایش های جدید در توانائیهای ارتش چین یک فاکتور اساسی برای اثبات موضوع تغییر توازن نظامی در منطقه شرق آسیا به نحوی است که چین توانایی انجام عملیات های نظامی در آسیا و مناطقی به غیر از تایوان را داشته باشد. پنتاگون در گزارش خود می نویسد : دکترین نظامی چین از گذشته بر توانایی حمله به مناطقی چون جزیره اوکیناوای ژاپن، جنوب دریای چین و شرق ویتنام تاکید داشته اما اکنون این دکترین گسترش یافته و تا گوام را شامل می شود.

توان موشکی چین و هراس واشنگتن

روزنامه های آمریکایی معتقدند : ارتش چین می تواند با حملات موشکی خود پنج یا شش پایگاه نظامی آمریکا در آسیا را منهدم کند. بر اساس گزارشی که کنگره آمریکا قصد انتشار آن را دارد توان موشکی چین تهدیدی برای برنامه های آمریکا در آسیا محسوب می شود. بر اساس این گزارش، مهمترین تاثیری که افزایش توان نظامی و بویژه موشکی چین در بر دارد آن است که توانایی آمریکا در انجام عملیات های نظامی در منطقه را کاهش می دهد.

بر همین اساس آمریکا به شدت نگران این موضوع است که توان نظامی چین از حضور راحت آمریکا در شرق آسیا جلوگیری کند و از همین رو بود که اوباما در سفر آسیایی خود در سال 2011 از نگرانی های واشنگتن در مورد تنشهای بوجود آمده در دریای چین سخن گفته و بر ضرورت تشکیل ائتلافی قوی در برابر تهدیدها تاکید کرد.

در راستای همین برنامه ها بود که در سال گذشته وزیر دفاع آمریکا در سفر به آسیا از تصمیم قطعی واشنگتن برای افزایش حضور نظامی خود در این منطقه از جهان برای مقابله با قدرت چین خبر داده بود. "لئون پانتا" در هنگام حضور در ژاپن با بیان این مطالب گفت : در نظرداریم تعداد رزمایشهای مشترک خود با کشورهای آسیایی را افزایش داده و اقدامات جدی تری را نیز برای آموزش نظامیان این کشورها انجام دهیم.

به گفته پانتا، آمریکا در نظر دارد حضور نظامی خود را در اقیانوس آرام افزایش داده و کمک نظامی بیشتری را نیز به کشورهای آسیایی ارائه دهد و کاهش بودجه پنتاگون تاثیری در این برنامه نخواهد داشت.

آمریکا هراس زیادی از برنامه های نظامی چین دارد به طوری که اغلب مقامات نظامی ایالات متحده درباره تحرکات نظامی پکن به طور مرتب هشدار می دهند به همین علت پنتاگون درصدد توسعه میدان نبرد جدیدی در آسیا شامل افزایش تفنگداران نیروی دریایی به منظور هماهنگی هر چه بیشتر و بهتر بین نیروهای هوایی و دریایی منطقه ای است که بنا به اعتقاد واشنگتن، چین در آنجا قدرت خود را افزایش و گسترش می دهد.

در همین رابطه "رابرت ویلارد" فرمانده نیروی دریایی ایالات متحده در اقیانوس آرام ضمن ابراز مطالب فوق از افزایش و گسترش ارتباط نیروهای نظامی آمریکا با هند خبر داد و افزود: این روابط یکی از مهمترین روابط آمریکا در قرن بیست و یکم است.

دیدار روسای جمهور چین و امریکا

وی درباره مفاهیم جدید حیله های جنگ هوا-دریا که پنتاگون هنوز در حال تکمیل طرح آن است، گفت : این یک تکامل طبیعی است. ما باید به دنبال بهبود،‌ پیشبرد و پیشرفت توانمندیهای نظامیان باشیم. من فکرمی کنم این امر باعث بالا بردن توانایی ها و قابلیتهای نظامی ما و فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام در منطقه آسیا اقیانوسیه خواهد شد. این طرح شامل بهبود ارتباطات مشترک و ادغام راهبرد حمله و دفاع خواهد شد. بنا به اظهار مقامات پنتاگون، این طرح در واکنش به راهبرد "ضد دسترسی" چین مبنی بر استفاده از موشکهای بالستیک و کروز و نیز زیردریایی و هواپیماهای جنگنده برای بیرون راندن نیروهای ایالات متحده از غرب اقیانوس آرام و محدود کردن کمک رسانی آنها به نیروهای متحد آمریکا است.

"جیمز کلاپر" رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا نیز در این باره گفته بود : علاوه بر روسیه چین نیز از بزرگترین تهدیدهای پیش روی آمریکا محسوب می شود. این کشور در حال افزایش توان نظامی خود بوده و منطقه وسیعی را پوشش می دهد. چینی ها در حال تقویت نیروهای استراتژیک خود هستند بنابراین این گسترش توان تهدیدی برای آمریکا محسوب می شود. از نقطه نظر قابلیت های نظامی توجه ویژه چین به توسعه این قابلیت ها تهدیدی علیه آمریکا محسوب می شوند. و همانگونه که شاهد هستید ما در سالهای اخیر تنشهای زیادی درباره بودجه نظامی چینی ها و تمرکز ویژه آنها در این موضوع داشتیم. علاوه بر این موضوع چینی ها سرمایه گذاری گسترده ای در بخش سایبری ارتش خود کرده و در جاسوسی سایبر نیز نقش ایفا می کنند؛ بنابراین روسیه و چین تهدیدهای مرگبار پیش روی آمریکا محسوب می شوند.

با این اوصاف مشخص است که هدف اصلی استراتژی جدید امریکا فقط و فقط چین است و گنجاندن نام کشورهایی چون ایران و کره شمالی در آن صرفا برای کم کردن حساسیت چینی ها بوده است. نگاهی به تاریخ تنش های میان چین و آمریکا نشان می دهد که واشنگتن دلایل کافی برای اجرای این استراتژی را دارد و بر همین اساس می توان پیش بینی کرد که سالهای آینده شاهد نقل مکان نظامی آمریکا از خاورمیانه به آسیای میانه و شرق قاره کهن باشیم جائی که در پشت دیوارهای بلند و کهن آن اژدهای زرد در حال پوست اندازی است.

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