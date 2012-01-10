حضور تهرانی در تالار مولوی قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "مخزن" با طراحی، نویسندگی و کارگردانی جلال تهرانی در سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی اجرا میشود. در این نمایش بازیگرانی همچون مجید آقاکریمی، امیر قنبری و محمدصادق ملکی با همراهی ریحانه خاتمی به ایفای نقش میپردازند.
همچنین علیرضا مشایخی با ساخت قطعهای موسیقی، گروه اجرایی نمایش "مخزن" را همراهی میکند. پگاه خورطلب دستیار کارگردان این نمایش است و طراحی پوستر و بروشور را مازیار تهرانی بر عهده دارد. گروه سازنده دکور را بیتا صمیمیزاد، فرشاد جعفری و حسین نعمت اللهی تشکیل میدهند.
اشکان پیردلزنده و مهدی نصرتی نیز به عنوان عکاس با اجرای این نمایش همکاری دارند. مسئول هماهنگی مجید لروند و منشی صحنه ریحانه خاتمی است. قرار است احسان فلاحتپیشه و علی هاشمی از پشت صحنه این نمایش یک فیلم مستند بسازند.
نمایش "مخزن" که تابستان 81 با همین بازیگران در تالار مولوی اجرا شده بود، داستان دو برادر است که در پمپ بنزینی کارمیکنند. پدر آنها قصد دارد با خانواده جدیدش برای همیشه آنها را ترک کند و ...
این نمایش از 25 دیماه ساعت 19 در سالن اصلی مولوی به صحنه میرود.
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