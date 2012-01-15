محمدرضا خواجه نصیر در گفتگو با مهر با بیان اینکه نتایج پذیره نویسی بورس انرژی فردا مشخص خواهد شد، گفت: هنوز موعد مقرر برای اعلام نتایج پذیره نویسی بورس انرژی نرسیده است.

مدیر امور بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سئوال که آیا تخلف بانک ملی در پذیره نویسی بورس انرژی محرز شده است، گفت: هنوز نتابج مقدماتی بررسی ها به کمیته اجرایی موسسین ارائه نشده است.

وی اضافه کرد: نتیجه بررسی ها و انجام پذیره نویسی باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شود و با این امر در موعد مقرر که اعلام شده بود 15 روز پس از انجام پذیره نویسی نتایج اعلام می شود، این کار انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، پذیره نویسی 200 میلیارد سهم بورس انرژی به مبلغ 4 میلیارد و 200 میلیون تومان توسط بیش از 5 هزار و 600 نفر در تاریخ دوازدهم دی ماه جاری در 46 شعبه بانک ملی انجام شده در ظرف نیم ساعت انجام شد.

اما انجام پذیره نویسی اعتراضاتی را از سوی متقاضیان خرید سهام بورس انرژی در پی داشت. بسیاری از افرادی که در صف‌های خرید سهام از شب قبل از انجام پذیره نویسی ایستاده بودند، نسبت به نحوه فروش سهام، توزیع فیش‌های خرید و غیره اعتراض کردند و خواستار پذیره نویسی مجدد شدند.

پس از آن مشخص شد که بانک ملی سهام بورس انرژی را به نمایندگی از کارکنان خود خریداری کرده است که اقدامی غیر قانونی تلقی می شود. با این شرایط، بانک ملی با خرید سهام بورس انرژی به میزان ذکر شده به نیابت از کارکنان خود می تواند به عنوان هیئت مدیره بورس انرژی تعیین شود.

در این بین، مسئولان سازمان بورس اعلام کردند که نتایج پذیره نویسی بورس انرژی تا 15 روز دیگر یعنی فردا یکشنبه اعلام خواهد شد.

سازمان بورس برای اولین بار بازرسان خود را برای نظارت بر اوضاع پذیره نویسی به شعب بانک ملی ارسال کرد، اما در این بین و با وجود اعتراضاتی که نسبت به آن صورت گرفته است، تاکنون هیچگونه واکنشی از مسئولان سازمان بازرسی به این فرآیند مشاهده نشده است.