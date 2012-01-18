تلاش دانشمندان برای شکار سیاهچاله راه شیری

به گزارش خبرگزاری مهر، به گفته "دیمیتریوس سالتیس" محقق دانشگاه آریزونا در رصدخانه استوارد آریزونا می گوید تا چند سال پیش این پروژه تنها طرحی در حد یک تخیل بود اما اکنون در حال به واقعیت پیوستن است و از این رو همه درباره آن بسیار هیجان زده هستند.

سالتیس و همکارانش در حال دعوت کردن محققان از سرتاسر جهان هستند تا در کنفرانسی که با موضوع ترکیب 50 رادیو تلسکوپ در گوشه و کنار جهان برگزار می شود شرکت کنند، قرار است این تلسکوپها از تایوان و هلند تا قطب جنوب با یکدیگر ترکیب شده و به یک ابزار رصد بزرگ به نام "EHT" تبدیل شوند.

رصدهای این تلسکوپ با کمک رادیوتلسکوپهایی انجام می گیرند که نسبت به طول موجهایی در مقیاس میلیمتری نیز حساس هستند زیرا این بهترین طیف برای دیدن پدیده های فضایی از میان غبارها و آشفتگی های کیهانی در مرکز کهکشان راه شیری است.

با ترکیب رصدهای رادیویی که توسط آنتنهای رادیویی در گوشه و کنار جهان به دست آمده اند اخترشناسان می توانند تصویری بی نظیر را از منطقه میانی کهکشان راه شیری به دست آورند. محققان انتظار دارند با کمک این تلسکوپ ترکیبی بتوانند جریانی از مواد را در حال بلعیده شدن توسط سیاهچاله مرکز کهکشان در زمان واقعی ببینند تا از چگونگی روند تغذیه سیاهچاله آگاه شوند.

سیاهچاله کهکشان راه شیری جرمی 4 میلیون برابر خورشید دارد و با وجود اینکه اخترشناسان موقعیت آن را به واسطه تاثیرات گرانشی تعیین کرده اند، هرگز نتوانسته اند آن را به صورت مستقیم ببینند. سیاهچاله چیزی بیشتر از یک لکه سیاه نیست که توسط گردابهایی از مواد درخشان احاطه شده است. دیدن افق رویداد این سیاهچاله به اندازه رصد یک پرتغال بر روی کره ماه دشوار خواهد بود اما اخترشناسان باور دارند با کمک این تلسکوپ ترکیبی می توانند چنین آرزوی دیرینه ای را برآورده سازند.

اکنون قرار است تعداد تلسکوپهای موجود در این پروژه افزوده شود و تلسکوپهایی از قبیل ALMA در شیلی نیز به پروژه بپیوندد. به گفته محققان رصد شکل درخشانی که سایه سیاهچاله را نمایش دهد می تواند برای نظریه نسبیت عمومی آزمونی بی سابقه باشد. بر اساس گزارش ام اس ان بی سی، در صورتی که این الگو یا شکل دایره ای باشد مطابق با پیش بینی های انیشتین خواهد بود اما در صورتی که این الگو بیضی شکل باشد نشانه ای از ناقص بودن نظریه نسبیت عمومی خواهد بود.