سکه تمام طرح قدیم 800 هزار تومان/ هر اونس طلا 1664دلار

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه در بازار به 790 هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 800 هزار تومان رسید.

نیم سکه در بازار امروز 390 هزار تومان و هر ربع سکه نیز 200 هزار تومان قیمت دارد. در این بخش قیمت سکه های گرمی هم 98 هزار تومان اعلام شده است.

قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز با افزایش قابل توجه در روزهای گذشته، طی امروز به 73 هزار و 870 تومان رسید و هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی بین 1662 تا 1664 دلار در نوسان است.

همچنین هر دلار نیز امروز در بانک 1129 تومان و هر پوند نیز 1742 تومان اعلام شده است. قیمت بانکی یورو هم 1451 تومان است.

طی روز گذشته هر دلار در بازار آزاد تهران 1730 تومان فروخته شد در حالی که بانک مرکزی در تلاش است تا این قیمت را در مرز 1400 تومان تثبیت کند و این موضوع در تابلوی صرافی ها به چشم می خورد.

با اینکه هر یورو امروز پنج شنبه در بانک 1451 تومان اعلام شده است اما دیروز در بازار آزاد تا 2240 تومان نیز فروخته شد.