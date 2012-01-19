نظام سلطه به دنبال ایجاد شکاف میان مذاهب مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی پیش از ظهر پنجشنبه با حضور در کلاسهای آموزشی روحانیون اهل سنت استانهای هرمزگان، فارس و بوشهر که در بندرعباس برگزار می شود، عنوان کرد: استراتژی آمریکا در خصوص ایران ایجاد میادین گسترده برای نبرد با اعتقادات، اندیشه ها و آموزه های دینی ملت ایران است.

وی ادامه داد: نظام سلطه بر این باور است که اسلام ناب و ملت ایران پرچمدار حرکت اعتقادی بزرگ و به تمام معنا علیه نظام سلطه هستند و به همین علت با ایجاد جنگهای مختلف در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از نوع جنگ نرم در پی ضربه زدن به ملت ایران هستند.

استاندار هرمزگان افزود: در این تقابل دو نگاه مختلف و متضاد وجود دارد، در سویی نظام سلطه با پشتیبانی ها و جریانات حامی رژیم صهیونیستی قرار دارد و آنها به دنبال احیای نظام برده داری و سرمایه گذاری در مقابل اعتقادات مذهبی، دینی و آموزه های اسلام ناب مسلمانان هستند.

عزیزی تصریح کرد: نظام سلطه برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران از تمامی فرصتها استفاده می کند.

وی با اشاره به جنگ نرم دشمنان علیه ایران و سرمایه گذاری های آمریکا در این بخش، بیان داشت: بهره گیری از جنگ سایبری و جنگ نرم یکی از میدانهای نبرد استکبار علیه ایران است که جمهوری اسلامی ایران به لطف الهی توانسته در این میادین با دشمن مقابله کند.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: کنترل پهپاد آمریکایی ها نشان داد که آمریکا آن قدرها که خودشان می گویند قوی نیستند اما آنها همچنان به دنبال جنگ سایبری علیه ایران برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند.

عزیزی در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ وحدت شیعه و سنی در کشور، اظهار داشت: ایجاد اختلاف و دشمنی و جنگ میان مذاهب از دیگر برنامه های دشمن برای تفرقه اندازی میان شیعه و سنی است.

وی تاکید کرد: نظام سلطه به دنبال ایجاد شکاف میان اقوام، مذاهب و تفکرات مختلف در ایران است تا از این راهکار به اهداف پوج و پوشالی خود دست یابد.

استاندار هرمزگان تغییر محتوا و ساختار فرهنگی، حرکت آرام، تدریجی و زیرسطحی و نمادسازی را از ویژگی های جنگ نرم عنوان کرد و بیان داشت: جنگ نرم پرتحرک و دارای جاذبه است و دشمن با استفاده از نمادهای تاریخی ایران سعی در تاریک جلوه دادن افتخارات ملت ایران را دارد.

عزیزی اضافه کرد: دشمن تلاش می کند تا یک تصویر شکست خورده از تاریخ و گذشته ایران اسلامی را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به اینکه نباید در میدان دشمن بازی کرد، گفت: انتخابات سال 88 گوشه ای از جنگ نرم و پرجاذبه دشمن بود که برخی ناخواسته در میدان دشمن بازی کردند و به دنبال تحقق اهداف دشمن بودند.