به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن "آریو، پهلوان کوچک" تلفیق تکنیک انیمیشن دو بعدی و سه بعدی است. نویسندگان این پروژه نغمه ثمینی، علی ثمینی، آرمان آرین، محمد برومند و محمد نجاتی هستند.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: در زمان‌های قدیم شهری افسانه‌ای به نام گوهران وجود داشت. این شهر را بدین دلیل گوهران می‌نامیدند که شیرزاد، پهلوان نامی پس از شکست دادن دیو سفید، سنگی اسرار آمیز به نام گوهران را که برای آدمیان سعادت و خوشبختی به ارمغان می‌آورد از دیوها پس می‌گیرد و از آن پس این سنگ جادوئی در این شهر در جایگاه ویژه‌ای توسط حاکم محافظت می‌شود‌.

عوامل این پروژه عبارتند از موسیقی: هومن نامداری، طراحان شخصیت: مجید شاکری، محمد خیراندیش، مریم ثقفی، طراحی و اجرای استوری برد: مجید شاکری، محمد نجاتی، ابراهیم موحدی، سهیل دانش اشراقی، محیا وکیلی، رسول تشت زرین، مدلسازی شخصیت‌ها و اشیاء: وحید شاکری، آریا طاهری، علی کیانی، اسکلت‌گذاری مدل شخصیتها: آریا طاهری و مسعود شاکری: اجرای لی اوت کاراکتر در صحنه و تنظیم دوربین: فریبا سلمانی، بهزاد ابراهیمی، مرجان فرزانبخش، انیماتورها: آرش احسان، افروز خجسته، سارا سلمانی، ناصر نجفیان، حامد جعفری کیا، حسین چراغی، مژگان حکم آبادی، سعید مرادی ندا پیله ور، مریم واحدی، حسین سرآبادانی، محمد خیراندیش، مریم ثقفی و فرید نصرت خواه.

سرپرست انیماتورها: افروز خجسته بند، طراحی فضا: حسین صافی، نوروز عباسی و مهدی موحد، طراحی لی اوت زمینه: علی کیانی، مهدی موحد، قلم‌گیری زمینه: طناز پروان، هنرمندان اجرای زمینه: مرجان فرزانبخش، مرضیه معروفخانی، زهرا رفعت، مهناز سلیمان نژاد، آناهیتا سید اشرف، وحید شاکری، مسعود قزلسفلی، سرپرست فنّی: آریا طاهری و مسعود شاکری، رندر، کامپوزیت و تدوین: محمود دوستی، آریا طاهری، مسعود شاکری، علیرضا مالمیری، مدیر تولید، مسعود حمزه‌ای و مسئول شبکه و سخت افزار: سعید شاکری