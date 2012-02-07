بودجه 91 با 30 هزار میلیارد تومان کسری بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، تراز عملیاتی لایحه بودجه سال آینده کل کشور منفی بیش از 30 هزار میلیارد تومان است، یعنی هزینه های بودجه ای، 30 هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمدهای بودجه ای پیش بینی شده، این در حالی است که تراز عملیاتی در بودجه سالجاری حدود 25 هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس لایحه بودجه سال 91 کل کشور، کل درآمدها بیش از 68 هزار و 471 میلیارد تومان و کل هزینه ها بیش از 98 هزار و 508 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین بودجه هدفمندی یارانه‌ها در دل بودجه شرکتهای دولتی - به صورت پنهان- گنجانده شده است. برآوردها نشان می‌دهد که بودجه هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 91 بیش از 70 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

دولت اعتبار هدفمندی یارانه ها در بودجه سالجاری را حدود 62 هزار میلیارد تومان تومان پیش بینی کرده بود که مجلس شورای اسلامی آن را به حدود 57 هزار میلیارد تومان کاهش داد.

براساس قانون بودجه سالجاری، باید 80 درصد از اعتبار هدفمندی یارانه ها به مردم و 20 درصد به بخش تولید اختصاص یابد.