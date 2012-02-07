مردی که بدون ضربان قلب زندگی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ضربان قلب در تصور عام نشانه ای از حیات است. این درحالی است که به نظر می رسد تپش قلب یک نشانه لازم و حتمی برای حیات به شمار نمی رود. به طوریکه دو پزشک موسسه قلب تکزاس نشان دادند "قلبی که نمی تپد" و "بیمار بدون نبض"، حقیقت و آینده جراحی قلب هستند.

این پزشکان که "بیلی کوهن" و "باد فرازیر" نام دارند در مارس سال گذشته، پس از اینکه قلب "کرگ لویس"، 55 ساله را خارج کردند این فرصت را به وی دادند که به مدت یکماه با دستگاهی زندگی کند که به طور مداوم کار می کرد و در واقع یک قلب مصنوعی بدون ضربان بود.

"کرگ لویس" از شکل وخیم آمیلوئیدوز قلبی رنج می برد و پزشکان از این واهمه داشتند که بدون تلاشهای لازم، زندگی این مرد 55 ساله ظرف مدت 12 ساعت به پایان برسد.

براساس گزارش دیلی میل، این قلب که نمونه آزمایشی 8 سال تحقیقات بود و پیش از این روی حدود 50 گوساله آزمایش شده بود، از دو پمپ سانتریفوژ تشکیل شده است که حرکت خون را بدون توقف تضمین می کنند. اما اگر دستگاه استسکوپ (گوشی پزشکی) روی سینه فرد گذاشته شود هیچ تپشی احساس نمی شود. باوجود این به دلیل اینکه از مکانیزم بسیار ساده ای برخوردار است می تواند در مدت زمان طولانی و با کمترین مشکلات کار کند.

آنها در مرحله آزمایش، قلب حیوانات را خارج کردند و این دستگاه را به جای آن قرار دادند. از فردای آن روز، گوساله ها فعالیتهای عادی خود از قبیل راه رفتن، غذاخوردن و راه رفتن را از سر گرفتند. اولین عمل پیوند قلب مصنوعی را دکتر "دنتون کولی" در سال 1962 با موفقیت پیوند زد.

چند ماه قبل نیز پزشکان موسسه کلینیکی "هیومنیتاس" در میلان نسل جدیدی از قلب مصنوعی را به یک بیمار 65 ساله مرد پیوند زدند. این قلب مصنوعی قادر است اطلاعات را مستقیماً و از راه اینترنت به پزشکان انتقال دهد.

این قلب مصنوعی در واقع یک دستگاه کوچک 5 سانتیمتری با وزن حدود 100 گرم است که "دستگاه همراه بطنی" نام دارد و از یک پمپ برخوردار است که در ابتدای بطن چپ قرار می گیرد و به قلب بیمار کمک می کند که خون را به روشی طبیعی پمپاژ کند.

کرگ لویس توانست به مدت یکماه با این قلب مصنوعی بدون ضربان قلب زندگی کند

پزشکان پس از خارج کردن کامل قلب، این قلب مصنوعی را پیوند زدند

این قلب مصنوعی از دو پمپ سانتریفوژ تشکیل شده است که حرکت خون را بدون توقف تضمین می کنند