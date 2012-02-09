50 درصد تقاضای دلار سفته بازی است/ پیشنهاد ایجاد بازار خرید آتی ارز

به گزارش خبرنگار مهر ،داوود دانش جعفری عصر امروز پنجشنبه در کارگاه تخصصی رسانه و سند چشم انداز بیست ساله کشور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص ریشه ها و دلایل اصلی بروز نوسانات قیمتی در بازارهای دلار و سکه طی ماههای گذشته و اینکه بانک ها از توان کافی برای تامین مالی پروژه ها برخوردار نیستند، گفت: متناسب با شرایط اقتصادی کشور باید از سوی دولت ها سرمایه گذاری شود مانند اینکه اگر به عنوان مثال نرخ تورم 21 درصد باشد نرخ سود بانکی نیز باید بین 20 تا 21 درصد تعیین شود.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: تعیین نرخ سود بانکی متناسب با شرایط تورمی کشور می تواند به ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری منجر شود و به عبارتی باید گفت که در زمان بالا رفتن نرخ تورم باید نرخ های سود جذاب تری نیز تعریف کنیم.

دانش جعفری با اشاره به اینکه موضوعی که در حال حاضر باعث افزایش نرخ سود بانکی در کشور شده تورم بالا است، اگر تورم کاهش یابد طبیعتا نرخ سود بانکی نیز کاهش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه اشکال فعلی در افزایش نرخ سود بانکی تورم بالا است، بیان داشت: بنابراین لازم بود تا در قبال شرایط جدید اقتصادی نرخ تورم تصمیم گیری ها و سیاست های جدیدی نیز اتخاذ شود.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی کشورمان در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اعمال سیاست تک نرخی شدن ارز از سوی بانک مرکزی که طی هفته های گذشته با قیمت 1226 تومان ابلاغ و اعمال شده است، گفت:تک نرخی کردن ارز یکی از آرزوهای دولت ها بوده است اما زمانی سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز می تواند جواب بدهد که در زمان تقاضای بنگاههای اقتصادی ارز مورد نیاز وجود داشته باشد و در اختیار آنها قرار بگیرد.

دانش جعفری با اشاره به اینکه مشکل فعلی در حوزه ارز مربوط به سفته بازی است، تاکید کرد: هم اکنون 50 درصد تقاضای ارز در بازار برای سفته بازی صورت می گیرد و نه برای واردات بنابراین چون عده ای فکر می کنند که نرخ ارز در آینده افزایش خواهد یافت اقداماتی را انجام داده اند که ما با جهش بالای قیمت ارز مواجه شدیم.

وی ادامه داد: البته در مشکلات اقتصادی فعلی دولت تحریم ها نیز تاثیرگذار است همچنین وضعیت نامناسب موجودی اسکناس هم چیزی است که باعث تمایل مردم برای در اختیار گرفتن ارز شده است و هم اکنون می توان گفت چیزی که مردم را قانع می کند در اختیار گرفتن اسکناس است اما باید گفت در زمانی که تحریم نیز نبودیم اسکناس کافی در اختیار ما نبود.

وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در ایران نسبت اسکناس به پول حول و حوش 7.5 برابر است، گفت: یعنی 7.5 درصد از حجم پول موجود در کشور اسکناس است و 92.5 درصد آن اعتبار خواهد بود و این موضوع در مورد دلار نیز وجود دارد.

دانش جعفری خاطر نشان کرد: این موضوع به این معنی است که اگر ایران بخواهد مبالغ بسیار زیادی نیز در حساب های مختلف داشته باشد فقط 5 درصد آن را می تواند تبدیل به اسکناس کند و به خیابان فردوسی بیاورد اما در قبال توانایی دولت تقاضای دلار چند برابر و در این مورد تا 15 میلیارد دلار نیز بالغ می شود.

وی با بیان اینکه هر کاری که می تواند از پناه بردن مردم به اسکناس جلوگیری کند باید انجام شود، گفت: اقدامی که اخیرا برای خرید سکه در بازارهای آتی پیش بینی شده است می تواند یک راهکار مناسبی باشد که در قبال یورو و دلار هم می توان بازارهای آتی دلار و یورو ایجاد کرد و اینها از ابزارها و اقدامات جدیدی است که می تواند برای کنترل سفته بازی و مهار تقاضاها صورت گیرد اما از اقداماتی که باعث تحریک بازار شود باید دوری کرد.

دانش جعفری این مطلب را نیز افزود: که در حال حاضر با اینکه انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود 20 درصد می تواند راهکار مناسبی برای جذب نقدینگی باشد تصریح کرد: اما می توان از راهکارها و ابزارهای دیگری نیز در این بخش استفاده کرد.