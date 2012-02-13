حجت الاسلام سید مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: نخستین یادمان دو سالانه علامه عسکری با حضور شخصیت‌های کشوری و استانی در تاریخ بیست و هفتم بهمن‌ماه در قم برگزار می‌شود.



وی افزود: در پایان این جشنواره نیز نخستین یادمان علامه عسکری برگزار خواهد شد.



مدیر عامل موسسه علامه عسکری ادامه داد: علی لاریجانی و آیت الله مقتدایی از جمله میهمانان این مراسم هستند.



حسین‌زاده در خصوص فعالیت‌های انجام شده در یادمان دو سالانه علامه عسکری اظهار داشت: برگزاری همایش علامه عسکری در شهرهای قم، تهران، اصفهان، یزد و خراسان رضوی، برگزاری ۳۰ نشست تخصصی در شهرهای قم، تهران، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و شهر ری از جمله این اقدامات بوده است.



وی برگزاری مسابقات کتابخوانی در سطح کشور و استان، بررسی خاطرات و دست نوشته‌های علامه، فیلم و عکس، دیدار با مراجع عظام تقلید، جمع آوری و انجام گفتگو با شخصیت‌های بزرگ علمی و ارائه آثار پژوهشی در رابطه با شخصیت، زوایای فکری، سیاسی و اجتماعی علامه را از دیگر اقدامات انجام شده بر شمرد.



دبیر جشنواره علامه عسکری در رابطه با آثار پژوهشی انجام شده در خصوص علامه عسکری اظهار داشت: در این زمینه تا کنون ۴۰ مقاله پژوهشی ارائه شده است.



حسین‌زاده از ساخت مستندی با عنوان مرزدار اهل بیت(ع) خبر داد و افزود: این مستند در مورد علامه عسکری است که در ۲۶ قسمت و برای پخش از شبکه ملی تهیه شده است.



وی آشناسازی افکار عمومی در کشور نسبت به علامه عسکری را از دستاوردهای بزرگ این جشنواره و موسسه علامه عسکری ذکر کرد و اظهار داشت: شخصیت ایشان به اندازه‌ای که در سایر کشورهای اسلامی شناخته شده است در ایران شناخته شده نبود و خوشبختانه توانسته‌ایم این روند را تغییر دهیم.