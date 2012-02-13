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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۲۶

حسین‌زاده به مهر خبر داد:

نخستین جشنواره علامه عسکری در قم برگزار می‌شود

نخستین جشنواره علامه عسکری در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره علامه عسکری از برگزاری نخستین جشنواره این عالم شیعی در قم خبر داد.

حجت الاسلام سید مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: نخستین یادمان دو سالانه علامه عسکری با حضور شخصیت‌های کشوری و استانی در تاریخ بیست و هفتم بهمن‌ماه در قم برگزار می‌شود.
 
وی افزود: در پایان این جشنواره نیز نخستین یادمان علامه عسکری برگزار خواهد شد.
 
مدیر عامل موسسه علامه عسکری ادامه داد: علی لاریجانی و آیت الله مقتدایی از جمله میهمانان این مراسم هستند.
 
حسین‌زاده در خصوص فعالیت‌های انجام شده در یادمان دو سالانه علامه عسکری اظهار داشت: برگزاری همایش علامه عسکری در شهرهای قم، تهران، اصفهان، یزد و خراسان رضوی، برگزاری ۳۰ نشست تخصصی در شهرهای قم، تهران، اصفهان، یزد، خراسان رضوی و شهر ری از جمله این اقدامات بوده است.
 
وی برگزاری مسابقات کتابخوانی در سطح کشور و استان، بررسی خاطرات و دست نوشته‌های علامه، فیلم و عکس، دیدار با مراجع عظام تقلید، جمع آوری و انجام گفتگو با شخصیت‌های بزرگ علمی و ارائه آثار پژوهشی در رابطه با شخصیت، زوایای فکری، سیاسی و اجتماعی علامه را از دیگر اقدامات انجام شده بر شمرد.
 
دبیر جشنواره علامه عسکری در رابطه با آثار پژوهشی انجام شده در خصوص علامه عسکری اظهار داشت: در این زمینه تا کنون ۴۰ مقاله پژوهشی ارائه شده است.
 
حسین‌زاده از ساخت مستندی با عنوان مرزدار اهل بیت(ع) خبر داد و افزود: این مستند در مورد علامه عسکری است که در ۲۶ قسمت و برای پخش از شبکه ملی تهیه شده است.
 
وی آشناسازی افکار عمومی در کشور نسبت به علامه عسکری را از دستاوردهای بزرگ این جشنواره و موسسه علامه عسکری ذکر کرد و اظهار داشت: شخصیت ایشان به اندازه‌ای که در سایر کشورهای اسلامی شناخته شده است در ایران شناخته شده نبود و خوشبختانه توانسته‌ایم این روند را تغییر دهیم.

کد مطلب 1533054

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