حمله به سفارت رژیم صهیونیستی در هند 4 مجروح به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری گزارش داد وزارت کشور هند در بیانیه ای اعلام کرد در حمله به سفارت اسرائیل در دهلی نو، چهار نفر زخمی شده اند.



بر اساس این بیانیه، یکی از مسئولان سفارت رژیم اسرائیل در دهلی از مجروحان این حادثه است.



بیانیه وزارت کشور هند به جزئیات بیشتری درباره حمله به سفارت رژیم صهیونیستی اشاره نکرده است.