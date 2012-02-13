  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

خبر فوری/

حمله به سفارت رژیم صهیونیستی در هند 4 مجروح به جا گذاشت

حمله به سفارت رژیم صهیونیستی در هند 4 مجروح به جا گذاشت

وزارت کشور هند در بیانیه ای از زخمی شدن چهار نفر در جریان حمله به سفارت رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه  العربیه در خبری فوری گزارش داد وزارت کشور هند در بیانیه ای اعلام کرد در حمله به سفارت اسرائیل در دهلی نو، چهار نفر زخمی شده اند.

بر اساس این بیانیه، یکی از مسئولان سفارت رژیم اسرائیل در دهلی از مجروحان این حادثه است.

بیانیه وزارت کشور هند به جزئیات بیشتری درباره حمله به سفارت رژیم صهیونیستی اشاره نکرده است.

کد مطلب 1533213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها