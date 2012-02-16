به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان "ماسیمیلیانو آلگری" موفق شدند در حضور بیش از 68 هزار تماشاگر ورزشگاه سن سیرو آرسنال را با نتیجه 4 بر صفر از پیش رو بردارند.

در این دیدار ابتدا "کوین پرنس بواتنگ" در دقیقه 15 برای روسونری گلزنی کرد. سپس روبینیو مهاجم برزیلی این تیم دو بار در دقایق 38 و 49 دروازه آرسنال را باز کرد و در پایان "زلاتان ابراهیموویچ" در دقیقه 79 و از روی نقطه پنالتی نتیجه را 4 بر صفر کرد تا دیدار برگشت دو تیم در ورزشگاه امارات لندن بیشتر شبیه یک بازی تشریفاتی باشد.

این نخستین پیروزی میلان در هفت بازی اخیر خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان مقابل تیم‌های انگلیسی بود. آنها همچنین با این پیروزی به سه شکست پیاپی خانگی مقابل تیم‌های لیگ برتری پایان دادند. حتی حضور "تیری آنری" که آخرین بازی خود را برای آرسنال انجام می‌داد در نیمه دوم هم نتوانست کاری برای تیم "آرسن ونگر" کند.

در دیگر دیدار شب گذشته زنیت سنت پترزبورگ روسیه با نتیجه 3 بر 2 از سد بنفیکا پرتغال گذشت. در این دیدار که در حضور 21 هزار تماشاگر ورزشگاه "پتروفسکی" و در دمای منفی 17 درجه برگزار شد ابتدا بنفیکا در دقیقه 21 با گل "ماکسی پریرا"، مدافع خود از زنیت پیش افتاد.

تنها 6 دقیقه بعد "رومن شیروکوف"، هافبک زنیت بازی را به تساوی کشاند. نیمه نخست با این نتیجه به پایان رسید اما در دقیقه 71 "سرگئی سماک"، بازیکن تعویضی زنیت حساب کار را 2 بر یک به سود میزبان کرد اما این بار بنفیکا بود که با گل "اسکار کاردوزو" بازی را به تساوی کشاند.

این پایان کار نبود و در فاصله بک دقیقه مانده به پایان بازی شیروکوف گل سوم زنیت را به ثمر رساند تا شاگردان "لوچیانو اسپالتی" با پیروزی زمین بازی را ترک کنند.