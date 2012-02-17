عدم توجه به پژوهش زنگ خطری برای فعالیتهای قرآنی است

حجت الاسلام محمدرضا شهیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهتر شدن سطح مسابقات سراسری قرآن کریم، عنوان کرد: در این دوره از مسابقات استعدادهای خوبی به خصوص از استان هرمزگان خودنمایی کردند و باید با برنامه ریزی این استعدادهای خوب را پرورش داد.

وی با اشاره به سه مرحله ای شدن مسابقات قرائت، بیان داشت: در این دوره از مسابقات قاریان با سه تلاوت ارزشیابی می شوند که این نوع ارزشیابی می تواند ملاک خوبی برای انتخاب بهترین قاری باشد.

این داور بخش قرائت مسابقات سراسری قرآن ادامه داد: باید مسئولان برگزاری برای ارتقای سطح کیفی مسابقات برنامه ریزی کنند و بیشتر به حفظ و قرائت مفهومی توجه داشته باشند تا تاثیرگذاری قرائت در مخاطبان بیشتر شود.

شهیدی پور در خصوص ایجاد نهضت حفظ قرآن در کشور گفت: معتقدم این حرکت باید مردمی باشد و مسئولان نیز باید از آن حمایت کنند تا معارف قرآنی بیشتر در جامعه نهادینه شود.

وی اضافه کرد: برای ایجاد نهضت حفظ قرآن در کشور باید ابتدا ضعفها و کاستی ها را جبران و سپس به سمت حفظ کاربردی قرآن حرکت کرد.

شهیدی پور با تاکید بر توجه به پژوهشهای قرآنی، تصریح کرد: ما باید به آموزشها و پژوهشهای قرآنی توجه بیشتری داشته باشیم چون این مسئله بسیار مهمتر از برگزاری مسابقات است و بدون توجه به آموزش و پژوهش سطح برگزاری مسابقات ارتقا پیدا نمی کند.

این داور مسابقات قرآن افزود: عدم توجه به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی قرآنی زنگ خطری برای فعالیتهای قرآنی کشور خواهد بود و همچنین کیفیت مسابقات قرآنی را کاهش خواهد داد.