یک ایرانی یکی از 30 طراح نمایشگاه گرافیک جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس که در تاریخ 4 ژوئن(خردادماه سال 1391) در برزیل برگزار میشود، از 30 طراح گرافیک بینالمللی و همچنین روسای دانشگاهها، روسای دوسالانههای مهم دنیا شامل بینال ورشو، مکزیک، فنلاند، بولیوی و کلرادو و همچنین سردبیران مجلات بینالمللی دعوت کرده که در این رویداد مهم بینالمللی شرکت کنند.
مهدی سعیدی در این باره به مهر گفت: این کنفرانس ازسوی سازمان محیط زیست برزیل و سازمان ملل متحد برگزار میشود که قرار است آثار این 30 طراح دعوت شده، در نمایشگاههای متعدد ارائه شود و همچنین هریک از ما سی نفر نیز در زمینه گرافیک و محیط زیست سخنرانی خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه این کنفرانس سومین دوره خود را پشت سر میگذارد، گفت: این نمایشگاه که یک اثر از کارهای من هم قرار داده میشود، بطور همزمان در کشورهای مختلف دنیا شامل برزیل، امریکا، لهستان، مکزیک، بلیوی، فنلاند، فرانسه، آلمان، اسپانیا، روسیه، هلند و به احتمال قوی در تهران نیز به نمایش درمیآید.
مهدی سعیدی که متولد سال 1358 است، از گرافیستهای جوانی است که به تازگی نامش در کتاب استادان جدید طراحی گرافیک جهان ثبت شده، در مسابقات و نمایشگاهها و جشنوارههای داخلی و خارجی صاحب مقام است و به همین دلیل مورد توجه جهانی قرار گرفته است.
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