اسامی نهایی نامزدهای نمایندگی مجلس در آذربایجان غربی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان آذربایجان غربی اعلام شد.

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه ارومیه

موسی احمد زاده

ابراهیم بازیان

غلامرضا جباری

اتابک جعفری لور

جواد جهانگیرزاده

عربعلی حسن زاده قشلاق

منصور حسن پور

اسماعیل خلیلی

سید سلمان ذاکر

مرتضی رنجی

سید محمد حسین زبر جد نژاد

اکبر زوار

ناصر ستوده قره باغ

علیرضا عیوضی

عابد فتاحی

امیرعلی مجرد ساعتلو

امیر محبعلی قوشچی

آقای علی محمدی لک

عبداله مشهدی جعفرلو

علی ملازاده

نصرت الله ملازاده

محمد نجفی

علی نصیری

کامران پاک منش

حسین پناهی

اسفندیار پور قدیمی

اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه بوکان



انور حبیب زاده بوکانی

محمد قسیم عثمانی

لقمان محمودی



اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه سلماس

علی اکبر آقائی مغانجوقی

شهروز برزگر کلشانی

رسول جلایر سرنقی

علی سلیمانی قزلجه

جعفر شکری قره قشلاقی



اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه خوی و چایپاره



ایوب ایوبی

موید حسینی صدر

غلامرضا خبر جو

علی اکبر زینالی

غلامعلی شریف

حبیب صمد زاده

علی کاظمی

ابراهیم محمد لو

حمید ناصر زاده

قنبر کریم نژاد



اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه پیرانشهر و سردشت



علی احمدیان

سید طه حسن نژاد

رسول خضری

محمد خضری

محمود محمود پور



اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه مهاباد



عثمان احمدی

کیوان امید فر

علی بدیهی

داود حیدری

آزاد عبداله پور

عبدالرحیم نوربخش



اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه میاندوآب، شاهین دژ و تکاب



علی احدی وند یاریجان سفلی

روح اله بیگی ئیلانلو

علی نقی جهانی

رحمان حمدی دور باش

نادر شریفی حیدر آباد

هاشم طاهری

اسحق عابدی خلوت

مهدی عیسی زاده

جهانبخش محبی نیا

کرمعلی مرادی سرکار آباد

محمد میرزایی



اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه ماکو، چالدران، پلدشت و شوط

سید ابراهیم آقازاده

محرم اکبرزاده

امین الله وردی پور

منصور خدایاری

حسن شریف زادگان

عین اله شریف پور

محمد علی پور

جواد کریم زادگان

احد ولی زاده

حسین پرنون

حسین پیراسته



اسامی نامزدهای حوزه انتخابیه نقده و اشنویه



بابا خان اسکندری

مهدی ایمانی حسنلوئی

محمد جعفر زاده

قنبر حسنی نژاد

عبدالکریم حسین زاده

حبیب حقیاری

علی زنجانی حسنلوئی

مصطفی سلطانی لواشلوئی

موسی فولادی

حسن قره خانی

حسن قلاوندی

ایوب محبی

رسول پور زمان

بنابر این گزارش، 172 نفر در حوزه های 9 گانه انتخاباتی استان آذربایجان غربی ثبت نام کرده بودند که تا کنون از این تعداد 114 نفر تایید صلاحیت شده و از این تعداد نیز 22 نفر اعلام انصراف کرده و 92 نفر هم اکنون نامزد انتخابات مجلس هستند.