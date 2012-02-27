پرستاران اسرائیلی دست به اعتصاب زدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، با شکست مذاکرات پرستاران با وزارت اقتصاد رژیم اسرائیل، پرستاران اسرائیلی از صبح امروز دست به اعتصاب زده و دست از کار کشیدند.

اعتصاب پرستاران اسرائیلی 24 ساعته بوده و به دنبال اعتصاب کارکنان بنادر کشتیرانی که از بعدازظهر دیروز آغاز شد انجام می گیرد.

اعتصاب پرستاران در سرزمین های اشغالی در حالی انجام می شود که وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی از روز یکشنبه مذاکراتی را برای متقاعد کردن آنها برای جلوگیری از اعتصاب آغاز کرده بود و با وجود آغاز اعتصاب از صبح امروز، روزنامه هاآرتض از ادامه مذاکرات طرفین خبر می دهد.

بر اساس این گزارش، پرستاران شاغل در سرزمین های اشغالی نسبت به شرایط اقتصادی خود و همچنین طولانی بودن ساعات کار معترض هستند.

به نوشته این روزنامه، وزارت اقتصاد رژیم صهیونیستی در مذاکرات خود با پرستاران پذیرفته که کمبود پرستار از موضوعات اصلی موجود در اسرائیل است اما با این وجود با درخواست پرستاران با افزایش حقوق و دیگر موارد مخالفت کرده است.

از سوی دیگر روز گذشته کارگران بنادر مهمی چون اشدود، حیفا و ایلات دست به اعتصاب بی پایان زدند. این اعتصاب نیز بعد از آن آغاز شد که گفتگوهای کارگران با اتحادیه های کارگری به شکست انجامید.

کارگران بنادر خواستار افزایش حقوق و همچنین تشکیل صندوقی برای پرداخت هزینه های بازنشستگی و بیمه هستند. تظاهرات ساکنان سرزمینهای اشغالی در اعتراض به وضعیت اقتصادی حاکم از سال گذشته آغاز شد و ابتدا فقط در روزهای شنبه هر هفته انجام می شد.

ساکنان سرزمینهای اشغالی که با وعده های پوچ سران رژیم صهیونیستی به فلسطین مهاجرت و سرزمین مادری ملت فلسطین را غصب و آنها را آواره کردند، اکنون از لحاظ اقتصادی خود را در وضعیت بسیار سختی می بینند و کابینه صهیونیستها نیز پاسخگوی مشکلات این مهاجران نیست؛ از همین رو از اواسط ماه جولای و در شنبه هر هفته در شهرهای مختلف دست به تظاهرات می زنند.

تظاهرات شبهای شنبه در اعتراض به افزایش بی سابقه هزینه های زندگی در سرزمینهای اشغالی از اواسط ماه جولای و از زمانی که تعدادی از صهیونیستها اقدام به برپایی چادر در خیایان "روثشیلد" تل آویو کردند آغاز شد و سپس به بخشهای مختلف همچون کارکنان بیمارستانی و حتی شهرداری ها رسید.



یکی از محورهای اصلی اعتراضات ساکنان تحمیلی سرزمینهای اشغالی افزایش بهای مسکن و اجاره بها در شهرهای مختلف این منطقه است. کابینه رژیم صهیونیستی تا کنون جلسات متعددی را برای پایان دادن به اعتراضات تشکیل داده، اما تا کنون نتیجه خاصی در این ارتباط نگرفت و این در حالی است که معترضان کمیته ای را برای پیگیری خواسته های خود تشکیل داده اند.