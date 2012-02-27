زمین لرزه 5.4 ریشتری راور را لرزاند/ حضور مردم در معابر عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، زلزله ای به شدت 5.4 ریشتر ساعت 22 و 18 دقیقه شهر راور در شمال استان کرمان را به شدت تکان داد.

کانون این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده است.

همچنین مشخصات جغرافیایی این زمین لرزه 56.78 درجه طول جغرافیایی و 31.43 عرض جغرافیایی اعلام شده است.

به دلیل شدت زمین لرزه مردم از منازل خارج شده اند و در معابر عمومی حضور دارند.

تاکنون هیچ گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه دریافت نشده است.

این زمین لرزه در شهرهای زرند و کرمان نیز احساس شده است، راور از شهرهای زلزله خیز استان کرمان محسوب می شود.

استان کرمان 18 گسل فعال دارد و یک سوم تلفات جانی زمین لرزه های یکصد سال اخیر ایران در این استان روی داده است.